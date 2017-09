Der Blick auf die Aufstellung der SpVgg Schonnebeck bot viele bekannte Namen: Marcel Grote, Thomas Denker, Damian Bartsch – sie alle haben einst für Ratingen 04/19 in der Fußball-Oberliga gespielt. Nun standen sie gegen ihren alten Klub auf dem Platz. Ein freudiges Wiedersehen war es für den RSV jedoch nicht – denn Schonnebeck siegte 2:1 und stieß das Team von Trainer Karl Weiß damit noch tiefer in den Tabellenkeller (Rang 14). „Das ist wieder einmal eine sehr ärgerliche Niederlage“, sagte Weiß. „Vor allem war sie wieder mal vermeidbar. Wir schaffen es einfach nicht, die Null zu halten – so können wir kein Spiel gewinnen. Das war jetzt schon die vierte knappe Niederlage.“ Zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison hatte 04/19 nur zwei Zähler weniger auf dem Konto. Damals musste Trainer Peter Radojewski gehen und Weiß übernahm. „Die Situation ist aber nicht vergleichbar“, betont Weiß. „Aber trotzdem habe ich für die aktuelle Situation die volle Verantwortung. Ich bin im ständigen Austausch mit den Vereinsverantwortlichen, wir werden uns am Montag erst einmal zusammensetzen und über alles reden.“ 04/19 kam in Essen denkbar schlecht in die Partie. Torhüter Dennis Raschka musste gleich mehrfach parieren – eine Glanztat zeigte er bei einem Freistoß des Ex-Ratingers Damian Bartsch. Und gerade, als die Gäste nach zwei, drei Großchancen der Essener besser ins Spiel kamen, schossen die prompt das 1:0. Carlos Penan steckte den Ball auf Phil Spillmann durch, der verwandelte sicher rechts unten. asch

Kreis Mettmann. Es waren angenehme Bedingungen, denn über weite Strecken der Partie schien die Sonne auf die Anlage an der Feuerbachstraße. Das Spiel des VfB 03 fanden die Hildener Fans weniger erwärmend, und das lag vornehmlich an der hohen Fehlerquote. Allzu oft kamen die Pässe nicht beim eigenen Mitspieler an – das erschwerte einen konstruktiven Spielaufbau und ermöglichte den Düsseldorfern immer wieder schnelle Gegenstöße. Aber auch in puncto Engagement sah Marcel Bastians Nachholbedarf. „Es reicht nicht, wenn wir 30 bis 35 Minuten guten Fußball bieten“, stellte der VfB-Coach zum wiederholten Male fest. Die Konsequenz lässt sich in der Tabelle ablesen: Nach dem siebten Spieltag und dem 1:2 (0:2) bei TuRU Düsseldorf stehen die Hildener erstmals diese Saison auf einem Abstiegsplatz. bs

Der Fußball-Oberligist FC Monheim (FCM) hatte im Duell der beiden überraschend starken Aufsteiger beim SV Straelen keine Chance und musste am Ende eine herbe 0:6 (0:2)-Niederlage hinnehmen. „Der Sieg für Straelen ist hochverdient. Wir waren am Schluss nur froh, dass es vorbei ist. Einerseits hat unserem Spiel heute sehr viel gefehlt, aber wir sind auch auf einen sehr, sehr guten Gegner getroffen“, sagte FCM-Trainer Dennis Ruess. Sein Team musste die Tabellenspitze abgeben und liegt jetzt „nur“ noch auf Platz sechs. Kein Wunder: Gastgeber Straelen schaffte dafür dank des unerwartet hohen Resultats den Sprung an die Spitze. Im Vergleich zum 0:0 beim VfB Hilden am Mittwoch zuvor hatte der FCM-Coach seine Mannschaft auf zwei Positionen verändert: Der erfreulicherweise schnell wieder zur Verfügung stehende Mittelfeldstratege Patrick Becker begann für Matteo Agrusa und im Angriff durfte Eray Bastas von Beginn an ran. Ayhan Atar blieb zunächst draußen. Vor diesem Auftritt gestern hatte der FCM mit lediglich vier Gegentoren in ersten sechs Partien die beste Defensiv-Abteilung der Oberliga gestellt, doch gestern wollte es mit der Stabilität im hinteren Bereich nicht so richtig gut funktionieren. Nach gerade einmal zwölf Minuten hatten die Hausherren bereits ihren ersten Doppelschlag angebracht und sie lagen gegen überrumpelte Monheimer schon vorne – 1:0 (4.), 2:0 (20.). „Da musst du dich natürlich erst schütteln“, fand Ruess, dessen Mannschaft den Rest der ersten Hälfte zumindest ohne einen weiteren Gegentreffer überstand. Nach vorne gelang den Gästen insgesamt sehr wenig und lediglich nach Standard-Situationen wurde es kurz vor der Pause phasenweise gefährlich im Straelener Strafraum (43.). mrö

SF Baumberg spielen daheim gegen Hiesfeld nur 0:0

Es blieb vor allen Dingen das Gefühl, nicht das optimale Ergebnis erzielt zu haben. Und so war es ja auch, denn der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) hätte im Heimspiel gegen den TV Jahn Hiesfeld nie und nimmer nur ein 0:0 auf die Habenseite bringen dürfen. Vor dem Seitenwechsel gab es eine Nullnummer der schlechteren Art – und die Partie hatte reichlich viel Langeweile. Später änderte sich das Geschehen gründlich, weil die wie verwandelt wirkenden Hausherren das Heft entschlossen in die Hand nahmen. Es gab auch genügend Chancen zum Erfolg über praktisch nicht mehr stattfindende Gäste, der letztlich auch mehr als verdient gewesen wäre. Baumberg rannte aber vergeblich an – und verschenkte damit sogar den Sprung an die Tabellenspitze. Ein 1:0 hätte das Punktekonto auf 16 geschraubt und die Gastgeber hätten Platz eins übernommen, den nun der SV Straelen (15 Zähler) nach seinem unerwartet hohen 6:0-Erfolg über den FC Monheim belegt. Beide Seiten schienen vor der Pause verabredet zu haben, den Gegner nur nicht in größere Gefahr zu bringen. Sicherheit war offensichtlich das Gebot der Stunde – und immer wieder führte der Weg des Spielgeräts nach hinten zum eigenen Torwart. mid

ASV ergattert bei Rivalen SSVg Heiligenhaus einen Punkt

Der Aufwärtstrend beim ASV hält an. Die so schwach in die Saison gestarteten Mettmanner blieben das dritte Spiel in Folge ungeschlagen. „Heute war beim Tabellenvierten Heiligenhaus mit etwas Glück noch mehr drin. Letztlich geht das Unentschieden aber in Ordnung“, resümierte Michael Kirschner. Der Sportliche Leiter des ASV war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden und merkte an, dass es ein typisches Derby war, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten und heftig zur Sache gingen. Da passte es ins Bild, dass der ASV sechs Gelbe Karten kassierte und die Heiligenhauser vier gelbe sowie zwei Gelb-rote Karten erhielten. Kirschner hatte den Eindruck, dass der Unparteiische im zweiten Durchgang etwas die Übersicht verlor, denn fast alle Karten wurden nach der Pause verteilt. K.M.