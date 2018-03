Die Sportfreunde treffen in der Oberliga auf Hiesfeld und könnten mit einem Sieg die Konkurrenz distanzieren. Hilden fuhr einen wichtigen Erfolg ein.

Kreis Mettmann. Den Sportfreunden Baumberg, ihres Zeichens Tabellenführer der Fußball-Oberliga, stehen entscheidende Wochen bevor. Eine bärenstarke Serie von 13 ungeschlagenen Partien in Serie spülte die Sportfreunde bis ganz nach oben, sodass das Team von Trainer Salah El Halimi bei einem Punkt Vorsprung auf den Zweiten SV Straeln inzwischen ein echter Anwärter ist auf den Sprung in die Regionalliga.

Auch wenn beim jüngsten 1:1 gegen den Tabellenvorletzten Cronenberger SC mehr drin gewesen wäre, bleiben die Sportfreunde die Mannschaft der Stunde. Jetzt kommt es für den SFB darauf an, die Topform auch in die nächsten Partien zu retten, denn mit den drei Auswärtsaufgaben beim TV Jahn Hiesfeld, Ratingen 04/19 (29. März) und der SSVg Velbert (2. April) sowie dem Heimspiel gegen ETB Schwarz-Weiss Essen (25. März) haben die Sportfreunde richtig schwere Aufgaben vor der Brust.

In der Hinrunde holten die Baumberger aus diesen vier Partien lediglich einen Punkt, was deutlich zu wenig wäre, um in der Spitzengruppe dabei zu bleiben. Bei der zumindest tabellarisch betrachtet stärksten Mannschaft aus diesem Quartett ist der Spitzenreiter schon heute zu Gast: Der TV Jahn Hiesfeld ist derzeit Dritter und ebenfalls noch ein Kandidat für den Regionalliga-Aufstieg. Bei vier Punkten Rückstand auf Baumberg und schon einem Spiel mehr steht das Team von Trainer Thomas Drotboom allerdings schon unter Zugzwang, die Sportfreunde könnten den Konkurrenten mit einem Sieg schon deutlich distanzieren. mroe

Dem VfB Hilden gelingt gegen Cronenberg ein Befreiungsschlag

Das wirkte für den Oberligisten VfB Hilden wie ein Befreiungsschlag. Im Kampf um den Klassenerhalt gab es im Nachholspiel beim Mitrivalen Cronenberger SC einen 4:1 (1:1)-Auswärtserfolg. Der VfB agierte aus einer gut organisieren Deckung heraus, überbrückte mit einigen gescheiten Pässen das Mittelfeld und kam so zu gelegentlichen Chancen. Beide Mannschaften legten den Schwerpunkt auf die kämpferischen Elemente. Dennis Ivosevic brachte Hilden per Freistoß in Führung (26.), doch Cronenberg kam bereits in der 37. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause markierte Ivosevic nach Foul an Pascal Weber per Strafstoß das 2:1 (57.), eine Ampelkarte gegen einen Wuppertaler spielte dem VfB in die Karten. Said Harouz machte den Sieg mit einem Doppelschlag (87./89.) perfekt.

Bereits morgen erwartet der VfB den Tabellennachbarn TuRU Düsseldorf. „Das ist ein weiteres wichtiges Spiel um den Klassenerhalt. Wenn wir dort an die gute Vorstellung in Cronenberg anknüpfen, ist für uns ein weiterer Dreier möglich“, erklärt VfB-Trainer Marcel Bastians. K.M.