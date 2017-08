Vor fünf Jahren triumphierte der Fußball-Oberligist im Niederrheinpokal, jetzt wartet zuerst ein Bezirksligist.

Monheim. Salah El Halimi gerät ins Schwärmen, wenn er über diese großen Partien spricht. Rot-Weiss Essen oder Rot-Weiß Oberhausen sind zweifelsfrei keine normalen Gegner für die Sportfreunde Baumberg. Und dennoch kam es im Niederrheinpokal in den vergangenen Jahren in einer erstaunlichen Regelmäßigkeit zu diesen Duellen. „Das sind die Spiele, die wir haben wollen. Das macht den Pokalwettbewerb so attraktiv für uns“, sagt der Coach des Fußball-Oberligisten, der vor fünf Jahren den Pokal selbst gewann. Dank des Finalsiegs bei Rot-Weiß Oberhausen (1:0) wohlgemerkt.

Der damalige Triumph, verbunden mit dem Einzug in den DFB-Pokal, ist der größte Erfolg in der Baumberger Vereinsgeschichte. Am Samstag (17 Uhr) will die Mannschaft die Voraussetzungen für die nächsten großen Spiele und vielleicht ja die nächste große Sensation schaffen. Dazu brauchen sie in der ersten Pokalrunde beim Bezirksligisten TuS Fichte Lintfort einen Sieg. Und der könnte schwerer werden, als es auf dem Papier aussieht.

„Die Mannschaft ist für mich kein Bezirksligist. Das wird ein echt hartes Brett“, glaubt der Baumberger Trainer. Der Respekt kommt nicht von ungefähr. Das Team vom westlichen Rand des Ruhrgebiets scheiterte vergangene Saison erst in der Relegationsrunde am VfL Benrath und verpasste so den Sprung in die Landesliga. Überschattet wurde das entscheidende Spiel gegen die Düsseldorfer allerdings durch den tragischen Tod eines Lintforter Spielers, der nach einem Autounfall seinen Verletzungen erlag.

Trotz der Stärke des zwei Klassen tiefer spielenden Teams richtet El Halimi die Vorbereitung nicht am Match im Pokal, sondern am Liga-Auftakt (13. August beim VfB Homberg) aus. „Erst kommende Woche geht es bei uns ans Eingemachte. Derzeit arbeiten wir noch an mehreren Baustellen“, berichtet der Trainer. Nichtsdestotrotz wolle er mindestens zwei Einheiten in die explizite Vorbereitung auf das Pokalspiel – das gewonnen werden soll – investieren.

Sportfreunde kassierten in der Vorbereitung keine Niederlage

Die Generalprobe für den Pokal gegen den Landesligisten MSV Düsseldorf verlief am Mittwochabend erfolgreich. Dank der Treffer von Jannik Weber (13.), Ali Can Ilbay (77.), Tim Knetsch (83.) und Ali Daour (90.) bleiben die Baumberger in der Vorbereitung ohne Niederlage. Lediglich gegen den Regionalligisten FC Wegberg-Beeck gab es keinen Sieg, aber ein gutes 1:1. Im Pokal ist das Ziel klar: In diesem Jahr soll für Baumberg die nächste „große Partie“ folgen.

