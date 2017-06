Der Fußball-Oberligist hat mit der Werkself einen dicken Fisch für die Vorbereitung an Land gezogen. Die Partie findet am 8. Juli statt.

Monheim. Die Ruhe ist bald auch offiziell wieder vorbei. Am Samstag (1. Juli) beginnt der Fußball-Oberligist Sportfreunde Baumberg mit der Vorbereitung auf die Saison 2017/2018. Die meisten Hausaufgaben hat Baumberg gemacht, denn lediglich für ein bis zwei Positionen könnte es noch Zugänge geben. Viel Betrieb herrscht dafür hinter den Kulissen, weil es den ersten Höhepunkt zu organisieren gilt. Nicht mal eine Woche nach dem Trainingsstart trifft Baumberg am 8. Juli um 14.30 Uhr im Langenfelder Stadion an der Jahnstraße auf den Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen.

SFB-Trainer El Halimi erwartet vor allem eine schöne Laufeinheit

Klar: Für die Profis wird die Partie kein ernsthafter Test sein, sondern vor allen Dingen eine Werbemaßnahme in der Nachbarschaft. SFB-Trainer Salah El Halimi sieht es für sein Team dennoch realistisch: „Wir werden eine schöne Laufeinheit bekommen.“ Trotzdem gönnt er seinen Spielern den Auftritt: „Das ist großartig. Diese Möglichkeit, gegen einen Top-Bundesligisten zu spielen, bekommst du ja nicht so oft.“ Das Spiel dürfte Baumberg an die Grenzen bringen – und vielleicht zusätzlichen Schwung für die Vorbereitung. Der Vorsitzende Jürgen Schick, bei dem die Fäden der Organisation zusammenlaufen, wünscht sich neben einem anständigen Resultat vor allem eins: Das Spiel soll ein Fußballfest werden.

2003 sahen 3000 Zuschauer das bislang letzte Spiel gegen Bayer

Ein Rückgriff in die schon etwas weiter zurückliegende Vergangenheit könnte den Sportfreunden zeigen, was in einem Vorbereitungsspiel gegen Bayer Leverkusen möglich ist. Am 6. Juli 2003 sahen mehr als 3000 Zuschauer in Langenfeld, wie sich der einstige Verbandsligist TuSpo Richrath mit dem 2:6 insgesamt hervorragend aus der Affäre zog. Nach zwölf Minuten lagen die Richrather sogar mit 2:1 vorne, weil sie wenig Respekt zeigten und entschlossen ihre Chance suchten.

Seinen letzten aktiven Einsatz für Baumberg wird am 8. Juli Marius Schultens haben – der Defensiv-Spezialist, der hauptberuflich eng mit Jonas Boldt zusammenarbeitet, dem Manager Sport der Leverkusener. „Vielleicht kann ich eine Halbzeit spielen“, sagt Schultens, der in der Woche vorher auch mittrainiert. Trainer El Halimi, der den erfahrenen Spieler und dessen Wert fürs Team sehr schätzt, muss bei der Frage fast grinsen: „Da sollten wir erst mal abwarten, wie Marius drauf ist.“ In der Übersetzung heißt das: Ja, er wird spielen. Es ist ein Abschieds-Geschenk, denn demnächst unternimmt Marius Schultens mit seiner Frau Nadine und dem kleinen Sohn Levi eine Weltreise.

Anzeige