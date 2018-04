Fußball-Oberligist schlägt Schlusslicht DSC mit 3:2. Der VfB Hilden, der 1. FC Monheim und Ratingen 04/19 spielen jeweils 1:1.

Kreis Mettmann. Fußball-Oberligist SF Baumberg hat sich in der Partie gegen den Tabellenletzten auf das Nötigste beschränkt und letztlich mit 3:2 (2:1) gegen den DSC 99 gewonnen. „Am Ende ist es das Wichtigste, dass wir trotz allem gewonnen haben“, sagte SFB-Trainer Salah El Halimi kurz nach der Partie. Der Ärger dürfte wenig später ein bisschen größer geworden sein, denn die Baumberger verschenkten den Sprung an die Tabellenspitze. Hätten die Sportfreunde einen Treffer mehr geschossen oder einen weniger kassiert, wären sie auf Rang eins zurückgekehrt. So blieben sie Zweiter.

Den Ansprüchen genügten die Hausherren vor der Pause nur in der ersten Viertelstunde, obwohl bereits da viele Aktionen ungewohnt schludrig aussahen. Dann setzte sich Roberto Guirino durch und Düsseldorfs Jonathan Tshakulongo stoppte ihn durch ein Foul. Den folgenden Elfmeter nutzte Kosi Saka sicher zum 1:0 (10.). Kurze Zeit später demonstrierten die Baumberger, warum sie sich fußballerisch zu einem Meisterschafts-Kandidaten entwickelt haben. Robin Hömig hob den Ball über die Abwehrkette des DSC, sodass Jannik Weber ungestört zum 2:0 (13.) vollenden konnte. Der Rest der ersten Hälfte wurde unheimlich zäh mit wenig Tempo. Merveil Tekadiomona brachte die Düsseldorfer sogar auf 1:2 heran (35.). El Halimi teilte seine Meinung über den Gegentreffer seinen Spielern gleich laut mit: „Darum haben wir gebettelt. Werdet wieder wach.“

Das taten die Sportfreunde. Nach mehreren vergebenen Torchancen hebelte Hömig erneut die Defensive der Gäste aus. Ali Can Ilbay war fürs 3:1 (52.) zur Stelle, die Partie schien gelaufen. Das Niveau sank wieder. Nachdem Kohsuke Ide wie aus dem Nichts das 2:3 erzielt hatte (75.), begann bei den Baumbergern endgültig der Versuch, die Partie nur noch über die Zeit zu bringen. Mit Erfolg. mid

Monheim agiert 75 Minuten lang in Überzahl

Dass das Gastspiel beim VfB Homberg für den 1. FC Monheim eine schwierige Aufgabe werden würde, damit hatte der FCM gerechnet – allein schon deshalb, weil die Hausherren zuvor fünf Spiele in Serie gewonnen hatten. Entsprechend zufrieden waren die Monheimer auch mit dem 1:1 (0:1). „Zur Pause hätten wir schon deutlich in Rückstand liegen können, da muss man ehrlich sein. Aber im zweiten Durchgang haben die Jungs das mit der nötigen Ruhe gut gemacht. Das Resultat ist in Summe unglücklich für Homberg, weil sie viele Konterchancen hatten, fühlt sich für uns dann aber irgendwie auch verdient an“, fand FCM-Coach Dennis Ruess.