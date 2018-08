Der Fußball-Oberligist reist am Sonntag zum TV Jahn. Stadtrivale FC Monheim will Rechnung gegen Schonnebeck begleichen.

Monheim. Der Fußball-Oberligist SF Baumberg ist auf der Suche: nach einer Mannschaft, in der ziemlich alle Spieler fit und verletzungsfrei sind, nach einem neuen Coach und vor allem nach Erfolg. Tatsache ist, dass die schwierige Vorbereitung und das vorzeitige Aus des erst für diese Saison geholten Andreas Franke (kürzlich zurückgetreten) alles verkompliziert haben. Beim 2:2 zum Saisonstart gegen Union Nettetal lief einiges schief, beim 1:2 beim VfB Homberg spielten die Sportfreunde zwar vor allem in der ersten Halbzeit gut auf, hatte aber am Ende nichts in der Hand. Und nun wartet am Sonntag (15 Uhr) die Aufgabe beim TV Jahn Hiesfeld, dem es mit null Punkten und 1:6 Toren sogar noch schlechter geht.

Das aktuelle Trainerteam erhält Unterstützung aus dem Kader

Interimstrainer Francisco Carrasco geht bei aller Unzufriedenheit über zwei Spiele ohne Sieg davon aus, dass sich die Dinge bessern. „Ich bin optimistisch. Wenn wir schlecht gespielt hätten, würde ich mir größere Sorgen machen. Aber natürlich müssen wir einen Zahn zulegen“, sagt er. Dass Hiesfeld nicht einfach werde, sei allen Baumbergern klar. „Das ist eine gute und erfahrene Mannschaft“, findet Carrasco, „trotzdem wollen wir dort was holen.“

Möglicherweise bekommt sogar Robin Hömig einen Platz in der Startelf. Kleiner Haken: Der Mittelfeldspieler, erfolgreichster Baumberger Torschütze der beiden vergangenen Jahre, kommt erst aus dem Urlaub zurück.

Eine Antwort auf die Trainerfrage dürfte es wohl erst im September geben. Kosi Saka hat einen eigenen Ansatz und würde schlicht das Team der Co-Trainer verpflichten: „Francisco Carrasco und Goran Tomic machen das zusammen mit unserem Sportlichen Leiter Ede Yotla hervorragend. Wenn man mich fragen würde: Ich würde das so lassen.“

Klare Vorstellungen hat der Spieler zudem für die Dienstreise nach Hiesfeld. „Von einem Fehlstart kann noch keine Rede sein. Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz allem gut“, sagt der Routinier: „Wir müssen laufen und kämpfen, laufen und kämpfen.“

Monheim und Schonnebeck starteten ähnlich in die Saison

Eine Niederlage und ein Sieg stehen in der Bilanz des FC Monheim nach den ersten beiden Spielen. Nach dem 0:2 zum Auftakt beim TSV Meerbusch schaffte der FCM ein 2:0 gegen den TV Jahn Hiesfeld. Mit der fast identischen Bilanz startete Monheims kommender Gegner SpVg Schonnebeck, der am Sonntag (15.30 Uhr) ins Rheinstadion kommt. Zunächst zog der Vorjahreszweite bei der SSVg Velbert mit 1:3 den Kürzeren, ehe er gegen Meerbusch mit 3:2 gewann.

In der Vorsaison ging der chancenlose FCM in Hin- und Rückrunde gegen Schonnebeck jeweils mit 0:3 unter. „In diesen beiden Spielen hatten wir arge Probleme und mussten Lehrgeld zahlen. Aber ich glaube, dass wir es jetzt besser machen werden, obwohl das selbstredend eine sehr schwere Aufgabe wird“, sagt Monheims Trainer Dennis Ruess. Gegen Hiesfeld setzte er zuletzt gleich auf sechs Neuzugänge in der Startaufstellung. Hinten verteidigte Tim Kosmala innen, Mark Schiffer beackerte die rechte Außenbahn. Im Mittelfeld spielten Tobias Lippold und Tim Labusga, den Angriff bildeten Oguzhan Coruk und Nikola Aleksic.