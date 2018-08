Alon Abelski krönte die Aufholjagd in der 90. Minute mit dem entscheidenden Treffer. Franke: „Wenn wir verloren hätten, wären wir vor allem an uns selbst gescheitert.“

Monheim. Nach rund 70 Minuten hätten nicht mehr viele auf den Fußball-Oberligisten SF Baumberg gewettet. Das Team des neuen Trainers Andreas Franke schien in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim Bezirksligisten SF Hamborn 07 auf dem „besten“ Weg in eine schmerzhafte Niederlage zu sein. Der Favorit, der bis dahin bereits eine ganze Reihe erstklassiger Chancen ausgelassen hatte, lag mit 1:4 hinten – und stand in Unterzahl auf dem Platz, weil Verteidiger Max Nadidai die Rote Karte gesehen hatte (65./Foul). Franke draußen bewahrte dennoch die Ruhe. „Rumtoben wäre sinnlos gewesen. Unsere Aufgabe war, nach Lösungen zu suchen“, erklärte er später. Und diese Lösungen fand sein Team rechtzeitig, denn die Baumberger drehten die Partie auf der Zielgeraden. 5:4 (1:4) hieß es am Ende.

Auch der Oberligist 1. FC Monheim steht in der zweiten Runde. Er setzte sich beim Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln verdient mit 4:2 (2:0) durch. Die gut eingestellten Monheimer bestimmten das Geschehen, so dass sie zu einigen hochkarätigen Möglichkeiten kamen. Bereits in der fünften Minute hatte Benjamin Schütz das 1:0 auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde von der Torlinie gekratzt. Später scheiterte Tobias Lippold per Freistoß am VfR-Keeper (32.), ehe Oguzhan Coruk nach einer scharfen Hereingabe von Mark Schiffer das 1:0 erzielte (38.). Vier Minuten später traf Schütz per Kopfball nach einem weiten Einwurf von Lippold zum 2:0.

Im Anschluss an ein starkes Solo von Nick Nolte verpasste Noah Salau das Tor in der zweiten Halbzeit um Haaresbreite (53.), bevor Patrick Becker nach einem Luftkampf zu Boden ging. Die ausbleibende Unterbrechung der Partie und die Unterzahl in der FCM-Abwehr nutzten die Hausherren zum 1:2-Anschluss (60.). Nikola Aleksic stellte den alten Abstand wieder her, indem er eine vorzügliche Einzelleistung mit dem 3:1 (77.) vollendete. Ein Eigentor der Gastgeber nach einer Hereingabe von Jan Lukas Nosel sorgte fürs 4:1 (83.) und die Entscheidung. Monheim kassierte das zweite Tor erst in der Schlussminute.

„Wir haben uns auf den kleinen Kunstrasen und die dadurch entstehenden vielen Torraumszenen sehr gut eingestellt. Die Mannschaft hat klasse gearbeitet und eine starke Generalprobe abgeliefert“, fand FCM-Trainer Dennis Ruess, der seinen Spielern bei großer Hitze eine konzentrierte Leistung bescheinigte.