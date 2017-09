Grundsätzlich befinden sich die Sportfreunde Baumberg in einer beneidenswerten Situation. Das Team von Trainer Salah El Halimi hat als Dritter nur eine der ersten sieben Partien verloren und bereits 14 Punkte gesammelt. Daraus folgt: Weil es nach der internen Sprachregelung „nur“ darum geht, so rasch wie möglich das Thema Klassenerhalt abzuarbeiten, liegen die Sportfreunde voll im Soll – und sogar darüber. Mit jedem Spieltag und mit jedem weiteren guten Ergebnis wird sich dabei eine andere Frage stellen: Ist da doch mehr möglich? Zur Aufklärung könnte auch die Partie am Sonntag (15 Uhr) beim ETB Schwarz-Weiß Essen beitragen, der als Fünfter (13 Punkte) fast gleichauf liegt. Was in der vergangenen Saison ein Treffen zweier Abstiegskandidaten war, ist jetzt ein Spitzenspiel. Essen wird für die Baumberger ein Härtetest. „Ich erwarte ein enges Spiel zweier offensivstarker Mannschaften. Wir wollen mindestens einen Punkt holen“, sagt Trainer El Halimi.

Kreis Mettmann. Weil die Fußballer des VfB 03 Hilden in der englischen Woche nur einen Zähler holten, rutschten sie in der Oberliga auf einen Abstiegsplatz ab. Und müssen nun das Feld von hinten aufrollen, um ihre eigenen Erwartungen zu erfüllen – den Anfang könnten sie morgen beim FSV Vohwinkel machen. Das Ziel lautet offiziell zwar nur Klassenerhalt, doch insgeheim träumte das Umfeld von einem ähnlichen Höhenflug wie in der vergangenen Saison, der das Team von Marcel Bastians zwischenzeitlich sogar auf Rang vier führte. Auf der Zielgeraden verspielten die Hildener jedoch die gute Ausgangsposition und landeten in der Endabrechnung nur auf Rang zehn. Davon trennen sie derzeit zwar nur vier Zähler, doch spielerisch sind sie wesentlich weiter davon entfernt.

Am Wochenende will der Oberligist Ratingen 04/19 wieder zurück in die Erfolgsspur. Nach dem Rücktritt von Trainer Karl Weiß im Anschluss an die 1:2-Niederlage in Schonnebeck sind alle Augen auf den neuen Coach Alfonso del Cueto gerichtet. Und im Heimspiel gegen den VfB Homberg wartet direkt eine schwierige Aufgabe auf den Debütanten. „Die Mannschaft ist willig und hat Qualität. Das hat sie im Training gezeigt in dieser Woche. Meine ersten Eindrücke sind sehr gut“, berichtet del Cueto. Der neue Mann an der Seitenlinie will „offensiv nach vorne spielen lassen“. Er stellt fest: „Wir brauchen dringend Tore, wollen aber auch in der Defensive deutlich weniger zulassen als in den bisherigen Partien“

Im VfB Homberg kommt morgen (15 Uhr, Stadionring) direkt ein formstarker Gegner nach Ratingen. Der VfB steht nach sieben Spieltagen mit elf Zählern auf Rang neun der Tabelle. Von den letzten vier Pflichtspielen wurde keines verloren, drei davon brachten sogar Erfolge und jeweils drei Punkte – und am vergangenen Wochenende gab es ein 3:2 gegen den hoch eingeschätzten ETB SW Essen. law

ASV Mettmann trifft auf den selbst ernannten Titelanwärter

Trotz guter Leistungen und Ergebnisse gegen spielstarke Gegner haben die Mettmanner Fußballer noch nicht die Abstiegsplätze verlassen. „Gegen den TSV Meerbusch müssen drei Punkte her“, geht ASV-Coach Meher Siala gewohnt optimistisch in die Begegnung gegen den Landesliga-Zweiten (Sonntag, 15 Uhr). Mit einigem Respekt geht Michael Kirschner in die Partie gegen Meerbusch: „Wir erwarten den absoluten und selbst ernannten Topfavoriten. Das Team will nach dem Betriebsunfall Abstieg mit aller Macht wieder in die höhere Klasse zurück.“ Der Sportliche Leiter des ASV Mettmann berichtet, dass der TSV Meerbusch über den höchsten Etat der Liga verfügt und der Kader mit mehreren Regional- und Oberligaspielern gespickt ist, darunter Ex-Fortuna-Spieler Kevin Dauser (sechs Treffer). K.M.