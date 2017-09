Hilden. Den Verlauf des ersten Oberliga-Heimspiels hatten sich die TuS-Basketballer anders vorgestellt. Mit einem Sieg über den letztjährigen Vizemeister wollte der Regionalliga-Absteiger ein Zeichen setzen. Doch das Unterfangen misslang, obwohl das Team von Cem Karal einen guten Start erwischte und mit 5:0 in Führung ging. Über 11:5 (4.) und 22:11 (8.) gewannen die Hildener das erste Viertel mit 24:16. Allein acht Punkte erzielte in dieser Phase Mattheus Kondraciewicz. Der zweite Abschnitt begann ausgeglichener. Die Hildener führten mit 29:20 (13.) und hatten auch beim 32:28 (16.) noch die Nase vorne. Danach aber agierten die Düsseldorfer stark in der Offensive und gingen mit 37:36 erstmals in Front. Kurz vor der Pause konterte der TuS zum 38:37. Zu Beginn der zweiten Halbzeit erwischten die Gäste einen fabelhaften Start. Nach einem 9:2-Lauf lagen sie mit 46:40 (23.) vorne und behaupteten vier Minuten später einen 53:49-Vorsprung. Spannung kam in den letzten beiden Minuten des dritten Viertels auf, als beide Mannschaften plötzlich aus der Distanz den Ball im Korb versenkten. Ahmed Kaichouhi und Alexander Blankenstein (2) markierten für den TuS drei Dreier, die TG hielt mit zwei Treffern jenseits der 6,75-Meter-Linie dagegen. bs