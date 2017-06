Die Projekttruppe Ballers Paradise siegt im Kreispokal gegen den Turnerbund Wülfrath mit 98:56.

Hilden. Da hat der Basketball-Nachwuchs des TuS Hilden auf der Tribüne der Dreifachsporthalle an der Grünstraße noch einmal Glück gehabt. Die Jungen und Mädchen hatten mit den Spielern von Ballers Paradise um Eis gewettet, dass in der Begegnung gegen den Turnerbund Wülfrath die 100-Punkte-Marke nicht geknackt wird. Das Eis schien auch schon so nah, bis der Gastgeber in der Schlusssekunde noch zwei Freiwürfe erhielt. Die vergab aber der ansonsten so sichere Schütze Bastian Kluth. Weh tat das niemandem. Im Gegenteil: Die Kinder jubelten über die Fehlwürfe und das Eis.

Hildener setzen sich souverän und ungefährdet durch

Und die Hildener Basketballer setzten sich in der Partie des Kreispokals trotzdem äußerst souverän und ungefährdet mit 98:56 durch – und qualifizierten sich damit für das Final-Four-Turnier am 2. Juli in Velbert. So ehrgeizig und ernsthaft die Spieler von Ballers Paradise auch in die Partie gingen, der sportliche Erfolg ist für die Truppe um Spielertrainer Ingmar Gettmann nur nebensächlich.

Der 31-Jährige hatte das Projekt Ballers Paradise vor zehn Jahren aus dem TuS Hilden heraus mit zwei Freunden gegründet, „um ein Paradies für Basketballer zu schaffen“, wie er sagt. Schnell wurde das Projekt zu einer festen Größe, ist mittlerweile ein eingetragener, gemeinnütziger Verein zur Förderung des Basketballsports, der Camps, Turniere, Graffiticontests, Schul-AG’s und vieles andere organisiert. Den Kreispokal nutzen sie nun, um mit einem Team aus möglichst vielen Nationen anzutreten und zu zeigen, wie gut Integration im Sport funktioniert.

„One World One Team“ steht auf den Trikots, die alle die Nummer „1“ tragen. „Basketball verbindet das Team, egal woher man kommt, welche Sprache man spricht, oder welche Hautfarbe man hat. Wir heben Barrieren auf und setzen ein deutliches Zeichen, wie einfach Integration durch Sport sein kann“, sagt Gettmann. In der Meisterschaft tritt Ballers Paradise nicht an, um dem TuS Hilden keine Konkurrenz zu machen, mit dem das Projekt eng verbunden ist und für den die meisten Akteure spielen. Gegen den Bezirksligisten aus Wülfrath hat Gettmann Spieler aus neun verschiedenen Nationen zusammengetrommelt. Spielstärkste Männer sind der US-Amerikaner Omar Collington sowie der Marokkaner Ahmed Kaichouhi, die beide in der 2. Regionalliga spielen. Die meisten aber verfügen über Landesligaerfahrung. Auch eine Frau ist dabei: Maren Klever gehört den Bezirksliga-Damen des TuS an. Ein neues Gesicht bei Ballers Paradise und in der Hildener Basketballszene ist Lamine Dramé, der aus Ghana geflüchtet ist.