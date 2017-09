Jugendkoordinator Andreas Aust will Kinder für den Sport begeistern.

Monheim. Es ist ein Neu-Aufbau, und der erste Schritt dürfte der Basketball-Gemeinschaft Monheim (BGM) durchaus gelungen sein. Zu einem Mini-Camp konnte Jugendkoordinator Andreas Aust jetzt rund 35 Nachwuchs-Basketballer im Alter unter zwölf Jahren begrüßen. „Wir haben mit allen sechs Monheimer Grundschulen gesprochen, und das Interesse war auf Anhieb groß“, sagt Aust, der lange als Trainer in der Jugend des Zweitligisten TSV Bayer 04 Leverkusen gearbeitet hat. Aust wurde zwei Mal zum Jugendtrainer des Jahres in Deutschland gewählt und verfügt über die A-Lizenz. Unter anderem gewann er mit der Leverkusener U 16 die Jugend-Basketball-Liga.

Aust und sein Team besuchten einen sozialen Brennpunkt

Weil der Lehrer für Sport und Erdkunde mit seiner Familie nach Monheim umzieht, suchte er eine neue Herausforderung. Klar: Dass er zum Mini-Camp bereits den Bayer-Profi Marvin Heckel (Point Guard) mitbrachte, freute die Kinder sehr. Aust und sein Team besuchten auch das Berliner Viertel. Sie hatten 30 Basketbälle im Gepäck – und alle Kinder bis zum Alter von 14 Jahren durften mitmachen. „Wir wollen in so einem Brennpunkt Sozialarbeit leisten“, erklärt der Jugend-Koordinator, „dort wird entweder Fußball gespielt oder gar keine Sportart ausgeübt. Jetzt konnte jeder Basketball ausprobieren, und die Nationalität war egal. Wir wollen Basketball als faszinierenden Sport darstellen. Die Jungs und Mädels sollen von der Straße geholt werden und eine sinnvolle Alternative bekommen.“

Inzwischen hat Aust an Grundschulen drei neue Basketball-AGs organisiert. An der Armin-Maiwald-Schule und an der Hermann-Gmeiner-Schule geht es ab sofort los, es folgen die Lottenschule und die Astrid-Lindgren-Schule. Ab November sollen U 10-Spieler zusätzlich die Möglichkeit bekommen, bei der BGM zu trainieren. Schon jetzt trainiert das U 12-Team mittwochs (18 Uhr bis 20 Uhr, Halle der Sekundarschule) und freitags (16 Uhr bis 18 Uhr, Lottenschule). Weitere Infos zum Thema Basketball in Monheim gibt es online.

„Ich möchte nicht mehr als Trainer im Leistungssport arbeiten, sondern andere in den Vordergrund rücken und Nachhaltiges schaffen. Wir bilden derzeit drei ältere Jungs für unsere Grundschul-AGs aus“, berichtet Aust (36). Leverkusen ist offensichtlich vom Konzept überzeugt und spendierte deshalb 15 neue Bälle. „Außerdem bekommen unsere Spieler Freikarten für die Bayer-Spiele, und wir werden zusammen Turniere veranstalten“, sagt Aust. „Irgendwann können Spieler von uns vielleicht mal den Schritt zu Bayer machen, wenn sie bei uns nicht mehr genug gefördert werden können. Das wäre aber erst in zwei, drei Jahren der Fall.“ Die ersten Schritte zeigen: Die BGM bewegt sich beim Neuaufbau in die richtige Richtung.

