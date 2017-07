Das Hochdahler Team punktete unerwartet in Bochum.

Erkrath. Mit den letzten noch verbliebenen Spielern fuhren die Baseballer des TSV Hochdahl am vergangenen Sonntag nach Bochum zum Spiel gegen die dort ansässigen „Barflies“. Die Nervosität bei den Gästen war groß – ganz im Gegensatz zu den Erwartungen auf einen Punktgewinn.

Gleich zu Beginn gelangen den Neandertalern jedoch drei Punkte, und der Gegner konnte lediglich einen Run entgegensetzen. Auch das zweite Inning brachte erneut drei Punkte durch Mark Sommer. Bochum dagegen blieb punktlos – wie auch im dritten und vierten Durchgang, in dem die Gäste auf 7:1 erhöhte. Im nächsten Inning zeigte Bochum Ermüdungs-Erscheinungen – und so gelangen den Hochdahlern acht Runs, auf die Bochum mit lediglich drei eigenen Punkten antwortete.

Nun jedoch machte sich auf Hochdahler Seite etwas Überheblichkeit bemerkbar und Bochum verkürzte den Abstand um drei Runs auf 8:16. Durchgang sieben und acht brachten insgesamt wenig Veränderungen und im neunten Inning ließen beide Teams ihre Schlagchancen ungenutzt. Deshalb konnte der TSV nach dreieinhalb Stunden mit einem 20:12-Sieg im Gepäck die Heimreise antreten.

Bemerkenswert war neben dem Homerun von Mark Sommer die Schlagleistung von Sascha Sommen und die von Rookie Thomas Rockel, der in seinem zweiten Spiel eine exzellente Leistung ablieferte. Auch die bärenstarke Feldverteidigung von Pete Jetten an der ersten Base half dem Team enorm. Hervorzuheben ist auch die Einstellung der „Barflies“, die zu keinem Zeitpunkt aufsteckten und bis zum Ende kämpften. Am Sonntag, 9. Juli, geht es nun für die Baseballer am Kemperdick ab 15 Uhr in der Außenseiterrolle gegen die „Raccoons“, den ungeschlagenen Landesliga-Tabellenführer aus Ennepetal. höv

