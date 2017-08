Für den Zweitligisten Goose-Necks läuft es nicht rund. Hochdahl verlor in Mönchengladbach.

Ratingen/Erkrath. Die Baseballer der Goose-Necks konnten ihre Niederlagenserie in der Zweiten Bundesliga Nord-West nicht stoppen. Bei der Reserve der Cologne Cardinals unterlagen die Ratinger mit 4:6 und 3:6. Durch die vierte und fünfte Niederlage in Folge rutschten die Breitscheider auf Rang vier in der Tabelle ab (Bilanz 11:9). „Es war ein Spiel zweier ausgeglichener Mannschaften. Wir haben einen guten Fight geliefert, unsere Chancen in der Offensive in den entscheidenden Momenten aber nicht nutzen können“, erklärte Malte Kuklan, der den abwesenden Spielertrainer Felix von der Heide als Coach ersetzte.

Der Tag begann erst einmal positiv: Robin Lorenz, der sich zuletzt eine Verletzung an der Achillessehne zugezogen hatte, stand zur Verfügung. Der wohl schlagstärkste Spieler des Teams zeigte schon im ersten Spiel eine ansprechende Leistung und brachte die Gäste sogar mit einem wichtigen Hit in eine gute Ausgangslage. Insgesamt waren die Ratinger in der Offensive jedoch zu schwach. Außerdem zeigten die eine starke Defensivleistung.

Auch in der zweiten Partie, in der Nick König pitchte, sah es zu Beginn alles andere als schlecht aus. Zwischenzeitlich lagen die Breitscheider im dritten Inning sogar mit 3:1 vorne. „Wir haben gutes Baserunning gezeigt zu dem Zeitpunkt, allerdings zu wenig Punkte in guter Feldposition erzielt. Insgesamt dürfen wir uns über Pech und Glück in dieser Saison nicht beschweren, so gehen wir aktuell als Verlierer vom Platz“, erklärte Kuklan, „wenn du nur drei und vier Punkte machst, dann gewinnst du hier nicht. Die beiden Niederlagen sind am Ende nicht ungerechtfertigt.“ Kuklan begann im ersten Spiel auf dem Wurfhügel.

Auf sich sitzen lassen will die Mannschaft vom Mintarder Weg diese Negativserie nicht. Schon morgen (13 Uhr und 16.30 Uhr, New Hermann’s Field) empfangen die Goose-Necks das Tabellenschlusslicht aus Hagen. law

Die Partie der Neandertaler war bereits nach fünf Innings beendet

Mit einem Mini-Kader fuhren die Landesliga-Baseballer des TSV Hochdahl nach Mönchengladbach. Bei den Blackcaps musste Trainer Daniel Faßbender auf viele Stammkräfte verzichten, die entweder verletzt oder in Urlaub waren. Deswegen stand zwischenzeitlich auch eine Absage der Partie im Raum. Letztlich aber versuchten die Neandertaler, mit ihrem letzten Aufgebot und der Unterstützung von Oliver Pitzer und Paolo von Hase, die kurzfristig einsprangen, das Beste aus der Landesliga-Begegnung zu machen. Immerhin gab Werfer Christian Hallmann sein Comeback.

In allen Bereichen konnte die bunt gemischte Truppe aber nicht mithalten. Der Schlag verbuchte nur vier Hits und keinen einzigen Punkt. Weil auch in der Defensive die Spielzüge nicht klappten, sahen sich die Neandertaler schnell mit 0:10 im Rückstand – und nach fünf Innings war die Partie dann beim überdeutlichen Stand von 0:20 bereits vorzeitig beendet.

Am Sonntag (15 Uhr) folgt das Rückspiel auf der Anlage am Kemperdick. Dann wollen die Neandertaler, die aktuell Rang sechs belegen, alle Kräfte mobilisieren, um gegen den Vierten Mönchengladbach Wiedergutmachung zu leisten. Trainer Daniel Faßbender hofft, dass dann auch einige Langzeit-Ausfälle wieder zur Verfügung stehen. bs

