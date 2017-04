Bangen um Klassenerhalt beginnt

In der Oberliga droht Baumberg der Sturz in den Tabellenkeller. Hilden und Ratingen blicken nach oben.

Kreis Mettmann. Das außergewöhnliche 4:6 beim TSV Meerbusch war für die Sportfreunde Baumberg die dritte Niederlage in der Fußball-Oberliga in Folge, und das Team ist nur noch Zwölfter – bei vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Beinahe dramatisch ist allerdings eher der Bereich Personal: Nach dem Abpfiff am Mittwochabend standen drei neue Namen auf der Liste der Ausfälle: Abwehrspieler Roberto Guirino, Mittelfeldspieler Hayreddin Maslar, Stürmer Miguel Lopez Torres. Guirino erlitt eine stark blutende Wunde (Cut) über dem Auge und eine leichte Gehirnerschütterung. Hayreddin Maslar wird morgen (15 Uhr, Sandstraße) gegen den Tabellenzweiten SpVg. Schonnebeck fehlen, weil er wegen der fünften Gelben Karte gesperrt ist. Der Einsatz von Miguel Lopez Torres ist stark gefährdet, weil sich der Angreifer in Meerbusch eine Platzwunde am Kopf zuzog. Die Liste der Fehlenden umfasst Daniel Rey Alonso, Ludwig Kofo Asenso und Vato Murjikneli (alle wegen Verletzung). Gegen Krefeld-Fischeln erwischte es kürzlich Kosi Saka (Oberschenkel) und Louis Klotz (Kreuzbandriss). Christian Krone sitzt eine Rotsperre ab. mid

VfB Hilden will morgen gegen Meerbusch kein Torfestival

Beim VfB 03 Hilden blickt man zwar schon auf die Partie beim TSV Meerbusch voraus – doch so ganz ist die Heimpleite vom Mittwoch gegen den Vorletzten Hönnepel/Niedermörmter noch nicht abgehakt. „Wir sind nun mal keine Mannschaft, die mit nur 80, 90 Prozent Leistung Spiele gewinnt. Wir müssen kämpferisch und läuferisch immer 100 Prozent bringen. Bei uns fehlte es hinten an der nötigen Abstimmung und Stabilität, offensiv haben wir letztlich zu wenig zwingende Chancen kreiert“, bilanzierte Trainer Marcel Bastians. Am Sonntag geht’s zum abstiegsgefährdeten TSV (23 Zähler/ Rang 16). Das Team von Trainer Johannes Jaeschke ist nach dem 6:4-Heimerfolg gegen Baumberg wieder gut im Geschäft. Drei Zähler fehlen bis zum ersten Nichtabstiegsplatz. Marcel Bastians will lieber kein Torfestival am Sonntag. Ein Sieg, mit wenig oder gar keinen Gegentoren hat für ihn Priorität. ER

ASV Mettmann muss an gute Vorstellungen anknüpfen

Zum Abschluss der englischen Woche will der ASV Mettmann gegen den VSF Amern erneut punkten – obwohl die Trauben am Sonntag (15 Uhr) beim Neunten recht hoch hängen werden. „Wir müssen schon an die guten Vorstellungen der letzten Begegnungen anknüpfen, um dort etwas zu holen“, betonte ASV-Trainer Siegfried Lehnert. Der Abstand zum ersten Platz in der Gefahrenzone liegt aktuell bei 15 Punkten. Die angespannte personellen Situation wird sich beim Landesligisten so schnell kaum ändern. „Die Langzeitverletzten stehen weiterhin nicht zur Verfügung. Feyzullah Demirkol und Phil Eilenberger musste ich gegen Kalkum-Wittlaer verletzungsbedingt auswechseln“, so der Coach. Ob sie morgen eingesetzt werden können, ist unklar K.M.

FC Monheim will den Traum vom Aufstieg noch nicht beerdigen

Der Auftritt beim abgeschlagenen Tabellenvorletzten TSV Bayer Dormagen wurde für den Landesligisten FC Monheim zu einer großen Enttäuschung. Der Aufsteiger hätte sich durch einen Sieg in der Spitzengruppe festsetzen können, die in den kommenden Wochen die Aufsteiger in die Oberliga unter sich ausmachen wird. Nach dem ernüchternden 2:2 (2:0) rutschte der FCM aber auf Platz vier ab. Der Führung durch Treffer von Eray Bastas (26.) und Philipp Hombach (31.) folgte eine zweite Halbzeit, in der die Monheimer nicht wiederzuerkennen waren – und sich zwei Treffer (73., 83.) einhandelten. Viel Zeit, um die Enttäuschung zu verdauen, bleibt dem FCM nicht. Bereits morgen (15.30 Uhr) geht es beim Schlusslicht TV Kalkum-Wittlaer darum, drei Punkte zu holen, damit der Aufstieg noch ein Thema in Monheim bleiben kann. Mindestens geht es für die Mannschaft aber um Wiedergutmachung für die schwache zweite Hälfte der Partie. gegen Dormagen. mroe

Ratingen 04/19 will nach Erfolg gegen Kapellen jetzt nachlegen

Gegen den SC Kapellen-Erft war Tim Manstein für die Torproduktion des Oberligisten Ratingen 04/19 hauptverantwortlich. Nach seiner Vorlage zum Führungstreffer erzielte Manstein das 2:0 selbst und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. „Das gibt uns Kraft für Sonntag. Gegen Homberg müssen wir aber nachlegen“, sagt Manstein. Bereits morgen (15 Uhr) wartet auf die Ratinger zum Abschluss der englischen Woche die nächste Auswärtspartie beim Aufsteiger. „Wir haben in den letzten beiden Spielen gesehen, wie es geht und wie es nicht geht“, sagt der Ratinger Trainer Karl Weiß. Mit 35 Punkten findet sich 04/19 auf Rang acht wieder. Zehn Zähler Vorsprung sind es auf einen Abstiegsplatz, nur vier Punkte Rückstand auf Position vier. „Von der Qualität her können wir Vierter werden“, sagt Jens Stieghorst, Vorsitzender des Vereins. „Dafür müssen aber diese unerklärlichen Einbrüche aufhören. Gegen Homberg erwarte ich daher wieder eine engagierte Leistung.“ jew

