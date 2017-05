Der frühere Spitzenspieler verlor gegen Dortmund sowohl im Einzel als auch im Doppel.

Ratingen. Der Ratinger TC jubelt über den Auftaktsieg seiner Herren 40 in der Regionalliga. Die Mannschaft um Spitzenspieler Nicolas Kiefer setzte sich in dem mit Spannung erwarteten Spitzenspiel beim Dortmunder Tennisklub Rot-Weiß mit 5:4 (4:2) durch. Die Ratinger waren an den Positionen zwei bis fünf klar besser und holten dort ungefährdet vier Einzelsiege.

Arnaud Magnin setzte sich mit 6:2, 6:2 gegen Rogier Wassen durch, Stefan Koubek hatte bei seinem 6:2, 6:1-Erfolg über Dmitry Palenov ebenso wenig Probleme wie Daniel Dolbea beim 6:3, 6:2 gegen Thomas Wortelmann und Martijn Bok beim 6:4, 6:1 gegen Henrik Müller-Frerich. Da konnte der RTC verschmerzen, dass Nicolas Kiefer das Spitzenspiel gegen Joaquin Munoz Hernandez mit 6:1, 3:6, 7:10 verlor und an Position sechs auch Matthias Müller-Seele Torsten Wortelmann mit 6:3, 3:6, 6:10 im Tie-Break-Satz unterlag.

Durch die 4:2-Führung nach den Einzeln brauchten die Ratinger nur noch einen Doppelerfolg zum Gesamtsieg. Und den verbuchten Stefan Koubek/Martijn Bok beim 6:1, 6:1 gegen Henrik Müller-Frerich/Torsten Wortelmann. Die beiden übrigen Doppel verlor der RTC dann allerdings: Nicolas Kiefer/Daniel Dolbea unterlagen Rogier Wassen/Dmitry Palenov 4:6, 0:6 und Arnaud Magnin/Daniel Meier verloren gegen Joaquin Munoz Hernandez/Thomas Wortelmann mit 2:6, 1:6.

Titelaspirant Bredeney lässt Ratinger Damen keine Chance

Die Damen 30 des RTC kassierten am zweiten Spieltag ihre zweite Niederlage. Nach dem 2:7 gegen den Rochusclub gab es diesmal ein 0:9 beim Titelaspiranten TC Bredeney. Sandra Spadzinski, Angela Eberlein, Judith Steinbrink, Verena Franke und Annika Naß gewannen keinen einzigen Satz, Michaela Rütten knüpfte ihrer Gegenspielerin Daphne van de Zande zumindest einen ab.

Die Damen des Lintorfer TC mussten in der Damen-Regionalliga ihre erste Niederlage hinnehmen: Sie unterlagen in der Regionalliga dem neuen Tabellenführer RTHC Bayer Leverkusen 3:6. Schon nach den Einzeln war die Partie bei 1:5 gegen den Zweitliga-Absteiger entschieden. Sarah Gronert unterlag an Position eins Bibiane Weijers mit 3:6, 0:6. Auch Sarah Krohnen-Dauser, Emelie Luisa Schwarte und Hannah Al-Sakati waren an den Positionen drei, fünf und sechs chancenlos. Allein Laura Heinrichs erreichte den Tie-Break-Satz verlor am Ende jedoch ebenfalls. Den einzigen Einzelsieg verbuchte Daniela Kalthoff. In den Doppeln verloren Heinrichs/Schwarte nur knapp, Spielführerin Krohnen-Dauser siegte an der Seite von Daniela Kalthoff.

Anzeige