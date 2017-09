Alle Teams, die vergangene Woche noch frei hatten, steigen jetzt in Spielbetrieb ein.

Kreis Mettmann. Heute startet an der Gothaer Straße ein Handball-Kampftag erster Güte: Gleich drei Teams der SG Ratingen spielen nacheinander. Um 14.30 Uhr startet die D-Jugend mit einem Heimspiel gegen Angermund; danach spielt um 15.30 Uhr die Reserve ihr erstes Verbandsliga-Spiel gegen den TB Wülfrath. Und zum Abschluss, um 18 Uhr, gibt es das erste Regionalliga-Heimduell der SGR gegen den TV Jahn Köln-Wahn. Und selbst dann ist nicht Schluss: Im Anschluss an die Partie stellen sich die Spieler und Verantwortlichen vor. Es soll eine große Feier werden.

Einen jedoch lässt das weitgehend kalt. Khalid Khan hat nichts für „Saisoneröffnungen“ oder dergleichen übrig. „Mir ist egal, ob es unser erstes oder siebzehntes Spiel ist“, sagt der neue Coach. „Jedes Spiel ist gleich, jedes Mal geht es um zwei Punkte. Das steht im Fokus. Das Drumherum hat erstmal keinen zu interessieren.“ Und doch – ein wenig speziell ist ein Heimauftakt in die Saison immer. Zumindest für die Spieler. „Ich bin vor jedem Spiel gespannt“, sagt Jascha Schmidt, der neue Torhüter des Rudels. „Besonders vor dem ersten Saisonspiel, schließlich hatte ich in Neuss und Düsseldorf schon gespielt. Aber auch ein erstes Heimspiel ist immer etwas Besonderes.“ Schmidt führte sich im vergangenen Spiel gegen Neuss/Düsseldorf gleich mit einem Sieg ein. Für ihn war es der erste Erfolg der Saison – für einige seiner Teamkollegen jedoch der erste Liga-Sieg seit über einem halben Jahr. „Vielleicht war unser Jubel deshalb nicht so ausgelassen, sondern eher erleichtert.“ Seinen Platz in der Abwehr sicher hat derweil ein weiterer neuer Akteur der SG. Ace Jonovski kommt als Bundesliga-Profi und Nationalspieler in die Vierte Liga. Im Ratinger Trikot gelang Jonovski gleich sein erstes Erfolgserlebnis – ein Tor. asch

Unitas Haan empfängt heute ambitionierte Remscheider

Der Meisterschaftsauftakt hält für die Unitas-Handballer mit den ambitionierten Remscheidern gleich eine große Herausforderung bereit. Gegner ist heute Abend (19.30 Uhr) die HG Remscheid. „Das ist ein hartes Brett“, formuliert es Kai Müller salopp. „Die haben ganz andere Ansprüche als die Oberliga“, ergänzt der neue Haaner Trainer. Denn die Gäste wollen auf Dauer in die Dritte Liga. Von derart hohen Zielen will Kai Müller nichts wissen, auch wenn er mit Blick auf die letzte Saison um die Erwartungen der Fans weiß: Nach einer durchwachsenen Hinrunde belegten die Haaner am Ende mit 26:26 Punkten den vierten Platz. Doch Müller betont: „In dieser Saison gibt es keine Mannschaft mehr wie Königshof, die wegreiten wird. Die Liga ist diesmal sehr ausgeglichen. Erst nach fünf bis sechs Spieltagen wissen wir, wo wir stehen.“ Die Vorzeichen indes stehen gut, dass es diesmal besser für die Haaner läuft als in der vergangenen Spielzeit. Ein wesentlicher Grund: Der Kader für die Saison 2017/18 stand bereits frühzeitig fest. Deshalb konnten die Unitas-Handballer bereits im Juni mit der Vorbereitung starten. bs

Mettmann-Sport trifft direkt auf den Topfavoriten der Oberliga

Egal wie gut und spaßig eine Vorbereitung auch läuft, nichts kann den Ligabetrieb im Alltag ersetzen. Die Herrenmannschaft von Mettmann-Sport startet in ihre zweite Saison in der Oberliga bei einem der vermeintlichen Top-Favoriten. Gegen den Regionalliga-Absteiger Mönchengladbach kann die Mannschaft von Jürgen Tiedermann am heutigen Samstag (19.30 Uhr, Volksgartenstraße 165) befreit aufspielen. Denn von der neuformierten ME-Sport-Truppe erwartet keiner Wunderdinge. Im Gegenteil: Alles andere als eine deutliche Niederlage wäre eine Überraschung. erd