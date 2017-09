Dressur- und Springreiter aus dem gesamten Kreis Mettmann traten beim Sommerturnier auf der Reitsportanlage Rommerskirchen in 18 Prüfungen gegeneinander an.

Mettmann. Reiter aus dem gesamten Kreis konnten sich am vergangenen Wochenende auf der Reitsportanlage Rommerskirchen in etlichen Prüfungen messen. Nach einiger Zeit der Turnierabstinenz lud die Reitschule am Dorper Weg zum Sommerturnier 2017. Unter der Federführung des Reitvereins VfR am Lindchen wurden an zwei Tagen 18 Prüfungen vom Rommerskirchen-Team gestemmt. Vom Reiterwettbewerb bis hin zu Dressur- und Springprüfungen der Klasse L konnte sich die Amateurliga des Kreises unter sich messen. Die Gastgeberin Fee Rommerskirchen hatte alles im Griff – ganz besonders den reibungslosen Ablauf des Sommerturniers und hin und wieder auch das Mikrofon, um die Reiter in den einzelnen Prüfungen vorzustellen.

„Ich finde es wichtig, dass sie persönlich angesprochen und besonders begrüßt werden, bevor sie mit ihrer Vorstellung beginnen können. Das Gleiche gilt auch für die Erwähnung der Sponsoren und dass sie nun um den Ehrenpreis des Sponsors kämpfen werden“, sagt Fee Rommerskirchen. Schließlich kann ein Turnier weder ohne Reiter und Starter, noch ohne Sponsoren überhaupt stattfinden. Und natürlich auch nicht ohne die vielen helfenden Hände des Veranstalters. Davon hatte die Reitschule Rommerskirchen jede Menge.

Vom Schleifenpony angefangen bis zum Ablauf jeder einzelnen Prüfung, nichts wurde dem Zufall überlassen und war bestens organisiert. Die eher solide gestaltete Reithalle, in der die Dressurprüfungen liefen, entpuppte sich allerdings, aus welchen Gründen auch immer, für einige Pferde als Mutprobe und für ihre Piloten ebenso. Ob es an der Absperrung lag, der Spiegelfläche an der kurzen Seite oder der Tatsache, dass die Pferde nicht gerne von den anderen am Nachbarreitplatz nebenan getrennt durch die Prüfung laufen wollten: Man weiß es nicht. Was Pferde manchmal denken, sehen oder auch meinen zu sehen, erst recht nicht. Reiter und Pferde mit gutem Nervenkostüm hatten hier jedenfalls gute Chancen und wurden für gute Ritte auch mit hohen Noten belohnt.

Die erste Höchstnote in der L*Dressur am Samstag heimste Jennifer Dylla vom RFV Velbert Heiligenhaus auf Soli Red Pepper ein. Mit einer 7,4 wurde ihr Siegesritt belohnt, dicht gefolgt von Elina Wenzel vom RV Flandersbach und Lassandro mit einer 7,2 auf Platz zwei. Alexandra Janssen ritt ebenfalls für den RFV Velbert Heiligenhaus und landete mit ihrem „Blondie“ Take it Easy und einer 7,1 auf dem dritten Platz.