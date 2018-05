Monheim spielt gegen Absteiger Cronenberg, 04/19 empfängt SW Essen. Hilden tritt gegen Fischeln an, Baumberg in Straelen. ASV spielt gegen FCR.

Kreis Mettmann. Die Hildener empfangen am Sonntag den VfR Krefeld-Fischeln, der um seine letzte Chance kämpft, die Oberliga noch zu halten. Der Mannschaft von Marcel Bastians kann im direkten Duell mit einem Unentschieden alles klar machen. Drei Spieltage vor dem Saisonende spitzt sich die Lage im Abstiegskampf zu. Dabei haben die Fußballer des VfB 03 gute Karten in der Hand. Aktuell belegen sie Rang 13, punktgleich mit der TuRU, die aber wegen des schlechteren Torverhältnisses Platz 14 einnimmt. Gleich dahinter folgt der VfR Krefeld-Fischeln mit sieben Zählern Rückstand – eine Hypothek, die den Kampf um den Klassenerhalt doch arg belastet.

Für den FC Monheim geht es nicht mehr um viel

Drei Spieltage vor Schluss geht es für den FC Monheim (FCM) in der Fußball-Oberliga im Grunde um nicht mehr viel. Weil aber der Auftritt des auf Rang zehn geführten Klassen-Neulings am vergangenen Sonntag bei der SSVg. Velbert mit 0:5 in die Hose ging, hofft Trainer Dennis Ruess fürs Heimspiel am Sonntag (15 Uhr, Rheinstadion) gegen den bereits als Absteiger feststehenden Cronenberger SC noch einmal auf eine deutliche Steigerung: „Ich erwarte, dass das kein Sommerkick wird. Wir sind es uns schuldig, eine Reaktion zu zeigen.“ In Velbert gab es personelle Probleme – auch deshalb, weil drei Spieler zur zweiten Mannschaft abgestellt waren, die derzeit in der Kreisliga A um den Aufstieg kämpft. „Die Niederlage war in gewissem Maße hausgemacht, weil wir unsere Zweite unterstützen und ohnehin schon einige Verletzungen zu verkraften haben“, sagt Ruess. Trotz des frühen Rückstandes war der Trainer aber nicht unzufrieden mit der Leistung seiner Elf, die sich im Aufbauspiel sehr reif zeigte, vorne aber zu wenig Durchschlagskraft entwickelte – und später zu naiv war. mrö

Baumberg spielt beim Aufstiegskandidaten SV Straelen

Der Fußball-Oberligist SF Baumberg (SFB) könnte sich einfach zurücklehnen, denn das Team von Trainer Salah El Halimi spielt die beste Saison, die jemals eine Mannschaft dieses Vereins hingelegt hat. Die Mannschaft hält sich hartnäckig in der Spitzengruppe – obwohl sie nach der Entscheidung des Vorstandes, sich nicht um eine Lizenz für die Regionalliga zu bemühen, nicht aufsteigen darf. Baumberg steht als Dritter wie der Vierte VfB Homberg bei 58 Punkten. Beide sind Verfolger des Spitzenduos aus SpVg. Schonnebeck (61) und SV Straelen (62). Und weil es die Sportfreunde auf der Zielgeraden genau mit diesen beiden Kontrahenten noch zu tun bekommen, können sie den Kampf um den Aufstieg entscheidend beeinflussen. Heute (18 Uhr) geht es mit dem Auftritt in Straelen los, ehe das Spiel gegen den Zwölften VfB Speldorf (27. Mai) und das Finale der Serie in Schonnebeck folgen (3. Juni). mid