Abstieg rückt immer näher für die SG

Wieder verliert der Handball-Drittligist in eigener Halle.

Ratingen. Ganz kurz sah es so aus, als wäre die SG Ratingen dann doch endlich im Abstiegskampf angekommen. Die zweite Hälfte der Handball-Drittligapartie gegen den Leichlinger TV hatte gerade begonnen. 11:17 stand es – alles schien, aus Ratinger Sicht, den gewohnt negativen Gang zu gehen. Doch plötzlich war das Löwenrudel da, holte in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel Tor um Tor auf. Als Ben Schütte das 16:18 erzielte, stand die ganze Bank. Und an der Gothaer Straße wurde es richtig laut. Dann nahm Leichlingens Trainer Frank Lorenzet eine Auszeit. Und so plötzlich, wie der Ratinger Kampfgeist gekommen war, verschwand er wieder: Schnell betrug der Rückstand wieder vier Tore, dann fünf, sechs, sieben – und am Ende plätscherte die SG zu ihrer 15. Niederlage im 18. Saisonspiel: 28:37.

Weil die Konkurrenz im Tabellenkeller weiter fleißig punktet, beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer zwölf Spieltage vor Saisonende bereits sieben Punkte. Sieben aufzuholende Zähler bei noch zwölf Spielen – für eine Mannschaft, die bislang überhaupt erst fünf Punkte einfuhr, gleicht die Aufgabe einem Himmelfahrtskommando. Dabei war Leichlingen keineswegs übermächtig. Im Gegenteil. Die Gäste reisten nur mit neun Feldspielern an. Doch Akteure der Kategorie Oussama Lajnef (sieben Tore, außen) oder David Kreckler (zwölf Treffer aus dem Rückraum) hat das Löwenrudel einfach nicht. Die jungen Spieler bemühen sich zwar, zeigen gute Ansätze – reihen aber Fehler an Fehler. Und die paar verbliebenen Routiniers haben derart mit sich und ihren Formkrisen zu kämpfen, dass sie keine Vorbilder sein können.

