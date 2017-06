Das Dressur- und Springturnier in der Reitschule Bolten ist äußerst beliebt.

Ratingen. Seit dreieinhalb Jahrzehnten zählt das Dressur- und Springturnier des Lintorfer Reit- und Fahrvereins zu den herausragenden sportlichen Veranstaltungen in der Stadt. Trotz seines reifen Alters hat es nichts von seinem Charme und seiner Anziehungskraft für Aktive und Besucher verloren. Im Gegenteil: Für die Veranstaltung, die heute beginnt und am Sonntagabend endet, gibt es erneut eine außerordentlich hohe Teilnehmerzahl. 1300 Nennungen haben die Veranstalter um den Vereinsvorsitzenden und Turnierleiter Dirk Bolten vorliegen. Dafür sorgt vor allem die erneut große Bandbreite der ausgeschriebenen Prüfungen von der Führzügelklasse bis zu den anspruchsvollen Klassen in Dressur und Springen.

Lokalmatador Martin Sterzenbach startet im mehreren Prüfungen

Gemeldet haben etliche namhafte Reiter aus der Region. Dazu gehört auch Lokalmatador Martin Sterzenbach, der an mehreren Springprüfungen teilnehmen wird, darunter auch das S*-Springen mit Siegerrunde, das am Sonntag ab 16 Uhr traditionell Schluss- und Turnierhöhepunkt ist. Beim jährlichen großen Reitturnier stehen wieder einige schwere Prüfungen der Klasse S* sowohl in der Dressur als auch im Springen auf dem Programm, insgesamt wird wieder guter Sport geboten. Das Turnier beginnt heute um 11 Uhr mit Jungpferdeprüfungen in der Dressur und beim Springen in den Klassen A, L und L*.

Für Samstag sind drei Dressurprüfungen vorgesehen in den Klassen A* (9.30 Uhr), L (11.30 Uhr) und S* (15 Uhr). Sechs Wettbewerbe gibt es beim Springen: Um 9 Uhr beginnen zunächst Stil-Springwettbewerbe der Klasse E und A**. Um 13 Uhr beginnt ein Einfacher Reiter-Wettbewerb. Um 14.30 Uhr steht dann eine Springprüfung Klasse M* und um 16.30 Uhr eine Springprüfung der Klasse S* auf dem Plan.

Am Sonntag beginnt der Reigen der Wettbewerbe bereits um 8 Uhr mit der M*-Dressur. Ab 13.30 messen sich Pferd und Reiter bei einer M**-Dressur. Auch die Springreiter gehen bereits um 8 Uhr auf den Platz für eine A*-Stil-Springprüfung. Spannung verspricht unter anderem ab 15 Uhr die M**-Punktespringprüfung mit Joker, ehe um 16.30 Uhr das S-Springen beginnt. faja

Anzeige