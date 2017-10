04/19 spielt im Pokal beim FSV Duisburg, der VfB 03 muss gegen Speldorf ran. Monheim kickt gegen Homberg, Baumberg beim Düsseldorfer SC und ASV gegen Rath.

Kreis Mettmann. Während einige Spieler von Ratingen 04/19 noch versuchten, Trikots mit ihren prominenten Kontrahenten von Fortuna Düsseldorf zu tauschen, lief Phil Spillmann sofort mit versteinerter Miene zu Trainer Alfonso del Cueto. „Trainer“, sagte er, „wir müssen diese Fehler abstellen“. Sprach er, und lief weiter in die Kabine. Del Cueto schmunzelte. „Er hat völlig recht“, meinte der Coach, der danach deutlich machte, wie sehr er seinen Abwehrchef und dessen realistische Einordnungen schätzt. Fakt ist nach dem Testspiel gegen Fortuna: Das 0:5 tat mehr weh als gedacht. Eine erste Gelegenheit, es besser zu machen, hat der RSV morgen in der dritten Runde des Niederrheinpokals. Auf das Spiel beim FSV Duisburg freut sich jedoch keiner so richtig. „Das ist ein schlechter, kleiner Kunstrasenplatz“, sagt Zeh. „Und die Atmosphäre wird sehr hitzig. Ich kenne den Trainer gut, ich weiß, was uns erwartet.“ asch

Auf sanierter Anlage am Sonntag gegen den VfB Speldorf

Da fielen den Fußballern des VfB 03 am Sonntag wohl gleich mehrere Felsbrocken vom Herzen. Denn durch den 1:0-Sieg in Straelen verließen die Hildener die Abstiegszone der Oberliga – ohne den Coup stünden sie jetzt auf dem vorletzten Platz. Das zeigt, wie hart in dieser Saison der Kampf um den Klassenerhalt für den Traditionsverein ist. Der ist zwar in jedem Jahr das erklärte Ziel, aber das der Start diesmal so schwer ist – damit hatten wohl weder Spieler noch die Vereinsverantwortlichen gerechnet. Nun sind die Ambitionen groß, am Sonntag (15 Uhr, Hoffeldstraße) gegen VfB Speldorf den zweiten Sieg in Folge einzufahren. So etwas macht sich nicht nur in der Tabelle gut, sondern fördert auch das Selbstbewusstsein – etwas, an dem es den Hildener Akteuren im Moment wohl doch etwas mangelt. Immerhin haben sie den Spaß am Fußball wiederentdeckt. Dafür sorgte nicht nur der Dreier über den Spitzenreiter, sondern auch die Eröffnung der sanierten Anlage an der Hoffeldstraße. bs

Der 1. FC Monheim muss daheim gegen den VfB Homberg ran

Keine Frage: Der 1. FC Monheim (FCM) darf mit dem bisherigen Saisonverlauf in der Fußball-Oberliga sehr zufrieden. Gegen den VfB Homberg dürfen die Monheimer am Sonntag wieder im heimischen Rheinstadion ran (15 Uhr). Gegen den Tabellenzehnten könnte es vor allem in der Defensive Veränderungen geben, denn neben dem Afrikareisenden Robin Kreis droht auch Kapitän Alexander Karachristos auszufallen (Sprunggelenk). Erfreuliches gibt es hingegen im Mittelfeld: Philipp Hombach ist nach seiner Zehenverletzung wieder voll belastbar und spielte am vergangenen Dienstag 90 Minuten bei der zweiten Mannschaft mit. Und auch Philip Lehnert nimmt nach seinen Sprunggelenks-Beschwerden nun wieder am Mannschaftstraining teil und dürfte schon bald wieder eine Alternative sein. mrö