04/19 präsentiert sich gut gegen Fortuna II

Dennoch verliert der Oberligist im Fußball mit 0:2.

Ratingen. Dennis Raschka wird das Testspiel gegen Fortuna Düsseldorf II wahrlich nicht in guter Erinnerung behalten. Denn der Torhüter von Ratingen 04/19 rasselte in der 63. Minute des Testspiels gegen den Regionalligisten mit einem Stürmer zusammen – und brach sich die Nase. Weniger schwer wog da für 04/19 das Ergebnis – die Ratinger verloren 0:2.

„Immerhin ist es ein sauberer Bruch“, sagte Trainer Karl Weiß. „Ich hoffe, dass Dennis nicht all zu lange ausfallen wird.“ Gut ist trotzdem, dass die Ratinger in der Winterpause tätig wurden und noch einen Torhüter verpflichteten: Justin Lafelder kommt vom ESC Rellinghausen und könnte somit in den kommenden Wochen häufiger zwischen den Pfosten stehen, als der 24-Jährige selbst erwartet hat. Klar ist jedoch auch: Ist Raschka ansatzweise fit, spielt er – gehört der Torhüter doch zum Besten, was die Fußball-Oberliga aktuell zu bieten hat.

Trainer Weiß ärgerte sich durchaus über die Niederlage. „Sie war einfach nicht nötig“, meinte der Trainer.

Torhüter Lafelder ist nicht die einzige personelle Veränderung im Winter. Neben ihm wurde noch der 19-jährige Mittelfeldspieler Luka Bosnjak vom FC Kray geholt. „Das ist durchaus einer mit Startelfambitionen“, sagt Präsident Jens Stieghorst. Der unterschrieb gleichzeitig auch den Vertrag mit einem neuen Co-Trainer für Karl Weiß. Nils Kretschmar hatte den Verein verlassen, für ihn kommt Stephan Engels, den Weiß bei Schwarz-Weiß Essen angesprochen hatte. „Ich denke, dass wir auf allen Positionen weiter gut besetzt sind“, betont Stieghorst.

Schon am Sonntag steigt das nächste Testspiel für 04/19: Im Sportpark Keramag geht es um 15 Uhr gegen den ASV Mettmann.

