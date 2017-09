Der VfB 03 Hilden verlor 1:2 in Bocholt. Der FC Monheim gewann gegen Vohwinkel verdient mit 3:0, SF Baumberg siegte in Cronenberg 2:1. 04/19 gewann ebenfalls 2:1 gegen Spelberg. Der ASV trotzt dem Favoriten einen Punkt ab.

Kreis Mettmann. Ausgestreckt liegt Emrah Cinar auf der Massagebank des Ratinger Stadions. Er sieht müde aus. Hinter Cinar liegen aufregende Tage: Am Mittwoch wurde er Vater einer kerngesunden Tochter – und gestern, nach einigen Tagen im Krankenhaus und mit wenig Schlaf, nach einem anstrengenden Fußballspiel mit Ratingen 04/19, in dem Cinar den Siegtreffer zum 2:1 gegen Aufsteiger VfB Speldorf erzielte, fällt alles von ihm ab. „Ich bin total müde, war die letzten Tage nur im Krankenhaus“, betont der Angreifer. „Aber alles ist gut. Mit dem Sieg erst recht.“ Sprach er – und ließ sich dann die Beine erstmal durchkneten. Auch Mark Zeh humpelte vom Platz. Der Kapitän des RSV hatte sich in der Schlussphase das Knie verdreht. Trotzdem grinste er breit. „Das war heute ein Sieg der Moral – und ein ganz wichtiger für unser Selbstbewusstsein“, betonte er. „In einer solchen Situation setzt man sich selber unter Druck, da sind die Köpfe noch nicht frei. Aber der Sieg ging denke ich in Ordnung. Wichtig war vor allem mal, ein Spiel über die Zeit zu bringen, nach den späten Gegentoren zuletzt.“ Schon am Mittwoch geht es für 04/19 in der Liga weiter – dann kommt des SV Straelen an den Stadionring. asch

Sportfreunde Baumberg beenden ihre miese Serie

Zehn Jahre sind im Fußball doch eine ziemlich lange Zeit. Und der Oberligist SF Baumberg (SFB) wollte gerne korrigieren, dass er zuletzt in der Saison 2007/2008 ein Pflichtspiel beim Cronenberger SC für sich entschieden hatte. Damals wie gestern dabei: Salah El Halimi – seinerzeit Aktiver, diesmal Trainer. Am Ende konnte der 41-Jährige nach 90 zum Teil unnötig spannenden Minuten durchatmen. Baumberg gewann mit 2:1 (1:1), ist dadurch in dieser Saison nach fünf Runden ungeschlagen und steht auf dem zweiten Platz. Dabei geht das Millimeter-Wettrennen vorne weiter, denn der Spitzenreiter ETB SW Essen liegt praktisch gleichauf. Beide Teams haben 13 Zähler und ein Torverhältnis von plus neun. Essen hat lediglich die höhere Anzahl erzielter Treffer (17:8/11:2). Erster Verfolger des Duos ist der Aufsteiger FC Monheim auf dem dritten Rang (zwölf Punkte/14:4). Die Baumberger hatten die Lektion vom überraschenden Aus kürzlich in der zweiten Runde des Niederrheinpokals beim Bezirksligisten DJK VfB Frohnhausen (8:9-Niederlage nach Elfmeterschießen) offensichtlich gelernt. mid