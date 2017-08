Fußball-Oberligist will den Platz acht noch verbessern.

Ratingen. Ein kleiner Fortschritt soll es schon sein. Und deshalb gibt Trainer Karl Weiß, der Trainer des Fußball-Oberligisten Ratingen 04/19, vor dem Saisonstart morgen (16.30 Uhr, Rheinstadion) beim Aufsteiger FC Monheim auch ein klares Ziel aus: „Die letzte Spielzeit haben wir als Achter beendet. In diesem Jahr wollen wir unter die besten sieben Teams kommen – was sicher schwierig genug wird.“

Ratingens Präsident Jens Stieghorst hält sich noch zurück mit Prognosen: „Ich habe keine richtige Tendenz. Die Mannschaft muss sich sicher noch zwei bis drei Spiele finden. Wir wollen diese Saison besser beenden als auf Platz acht.“ Weiß und seine Mannschaft haben sich sehr akribisch vorbereitet und in den vergangenen fünfeinhalb Wochen 25 Trainingseinheiten absolviert. „Das war schon ein straffes Programm, aber alle haben gut mitgezogen“, betont der Coach. „Auch die neuen, jungen Spieler haben sich sehr gut integrieren können in dieser Zeit. Wir sind heiß.“ Weiß erwähnt ebenfalls die „vielen neuen, jungen, hoffnungsvollen Spieler“. In Felix Burdzik, Fynn Leon Eckhardt, Andrej und Sergej Karlicsek, Mike Odenbrett und Tobias Peitz stehen gleich sechs A-Jugendliche der vergangenen Saison im Kader des Oberligisten.

Die Schlüssel zum Erfolg sollen Ausgeglichenheit und mannschaftliche Geschlossenheit sein. Der neue Mannschaftskapitän Mark Zeh, der im Sommer vom Regionalligisten Sportfreunde Siegen nach Ratingen kam und viel Erfahrung mitbringt, führt das Team an. In insgesamt fünf Tests konnte sich Weiß ein Bild von der aktuellen Verfassung der Mannschaft machen. Unter dem Strich lief es eher durchwachsen.

Am vergangenen Wochenende gelang zum Abschluss immerhin ein 5:2 im Niederrheinpokal beim Bezirksligisten SV Uedesheim. Weiß: „Dieser Sieg ist schwer einzuschätzen. Das Spiel war für uns ein ordentlicher Abschluss der Vorbereitungsphase“. Zum Saisonauftakt kann 04/19 in personeller Hinsicht fast komplett aus dem Vollen schöpfen. Allein Emrah Cinar fehlt beim Auftakt in Monheim. Er wird frühestens am dritten Spieltag spielen.

