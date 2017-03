Sicher und zuverlässig die Kunden ans Ziel bringen

Das Unternehmen Personenbeförderung Rouault hat sich in den zurückliegenden Jahren hinaus einen Namen gemacht als führender Fahrdienstleister für Menschen aus der „Kalkstadt“ wie auch aus der Umgebung. Inhaber Michael Rouault ist quasi ein „alter Hase“ in der Branche: Er blickt bereits auf eine 33-jährige Erfahrung im Bereich der Personenbeförderung zurück. Im elften Jahr ist er nun als selbstständiger Unternehmer in der Personenbeförderung tätig.

Service zur Top-Preisen ohne Zuschläge

Wen es von Wülfrath und Umgebung aus in die weite Welt zieht, der ist bei Rouault an der richtigen Adresse, denn der Transfer zum Flughafen ist ein Spezialgebiet des Unternehmens. Und das nicht nur zum nahegelegenen Düsseldorfer Airport, sondern zu allen innerdeutschen und angrenzenden ausländischen Flughäfen. „Diesen Service bieten wir zu Top-Preisen an“, sagt Michael Rouault. So gibt es den Transfer von Wülfrath zum Flughafen Düsseldorf bereits für 29 Euro. Weitere Zuschläge irgendwelcher Art muss der Kunde nicht befürchten.

Zum Kundenstamm von Rouault im Bereich Flughafentransfer gehören aber nicht nur Privatpersonen, sondern auch viele Unternehmen aus der Stadt und dem Umland. Die zahlreichen Geschäftskunden auch aus Mettmann, Velbert, Heiligenhaus, Erkrath oder Wuppertal belegen den guten Ruf, den sich die Firma Personenbeförderung Rouault hier im Laufe der Jahre erworben hat. Dabei ist der Fuhrpark groß: Die Wagenflotte reicht von normalen Pkw über große Kombis bis hin zu Kleinbussen für bis zu acht Fahrgäste.

Ein weiterer Service der Firma ist der Patientenfahrdienst – ob zur Reha, zur Dialyse, zur Bestrahlung oder Chemo. Bei Rouault sind die Kunden in guten und bewährten Händen, denn sie werden nicht nur zum Zielort gebracht: Die Fahrer warten dort meist bis Ende der Behandlung, auf jeden Fall holen sie den Kunden anschließend wieder ab.

Als Mitglied der Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen ist Rouault Vertragspartner fast aller Krankenkassen und kann direkt mit diesen abrechnen, ohne dass der Versicherte in finanzielle Vorlage treten muss.

Darüber hinaus bringt das Unternehmen seine Kunden sicher und zuverlässig auch an jedes andere Ziel seiner Wahl – und das auch hier zu günstigen Preisen.

Ein Grund des Erfolgs von Rouault sind neben der fahrerischen Kompetenz der Teamgeist und die Loyalität, die im Unternehmen herrschen. Michael Rouault plant, gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin in naher Zukunft sein Unternehmen auszubauen und noch weitere Fahrdienstleistungen anzubieten.

Kontakt: Personenbeförderung Rouault, Goethestraße 51, 42489 Wülfrath,

Telefon: 02058 - 788 446

Fax: 02058 - 788 18 98

Mobil: 0175 - 930 961 8

E-Mail: MichaelRouault@t-online.de

Wülfrather-Flughafentransfer.de

