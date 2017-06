Ursprünglich waren der verkaufsoffene Sonntag und das alljährliche ZNS-Sommerfest in Langenfeld für das erste Wochenende im Juni angesetzt. Aufgrund des langen Pfingstwochenendes aber können sich Besucher und Einwohner Langenfelds nun auf ein unterhaltsames sowie buntes Wochenende am 10. und 11. Juni freuen.

An beiden Tagen lädt das ZNS-Sommerfest – das bereits zum 29. Mal stattfindet – in die Langenfelder Innenstadt. Von 11 bis 22 Uhr am Samstag und von 11 bis 20.30 Uhr am Sonntag findet rund um das Rathaus, am Konrad-Adenauer-Platz, wieder ein reichhaltiges Programm statt. Ortsansässige Gastronomen bieten internationale Speisen und Getränke an, und auf der Bühne wartet jede Menge Live-Musik von Bands wie Lucky Old Quartett, der Coverband Stixx, dem Shanty Chor Richrath, Simon Krebs, dem Triple Sec. Acoustic Cover Trio und Bruce Kapusta, die für Stimmung und Partylaune sorgen. Zudem gibt es in der Stadt an beiden Tagen rund 200 Autos zu sehen. Die Autoshow präsentiert sich bis zum Marktplatz mit den neuesten Modellen verschiedener Hersteller. Weiterhin gibt es an beiden Tagen einen Trödelmarkt vor der Stadt-Sparkasse, eine Große Tombola mit tollen Preisen sowie Mitmachaktionen für Kinder. Ein großer Teil der Einnahmen des Sommerfestes werden zugunsten Unfallverletzter mit geschädigtem Zentralen Nervensystem (ZNS) verwendet und kommen diesen zugute. Mit jedem Euro, der bei dieser beliebten Großveranstaltung ausgegeben wird, tun die Besucher somit Gutes.

Am Sonntag sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet

Zusätzlich beteiligen sich die Einzelhändler am 11. Juni von 13 bis 18 Uhr mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Dieser ist in Langenfeld stets an ein Thema gebunden. Somit bekommen Besucher an diesem Tag neben zusätzlichen Shopping-Stunden allerlei Interessantes geboten. Fündig werden Besucher allemal, denn die Langenfelder Innenstadt bietet eine breit gefächerte Marken- und Angebotsvielfalt. Das Wochenende ist somit eine tolle Gelegenheit, zu Feiern und Gutes zu tun bei einem Familienbummel durch die Läden und Innenstadt.

