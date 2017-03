Rundum-Betreuung durch die Immobilien-Experten

Als starker Partner in den Bereichen Immobilien und Finanzierung vermarktet die Stadt-Sparkasse Haan mittlerweile im 16. Jahr Immobilien jeglicher Art und kann mit einem großen Erfahrungsschatz aufwarten.

Daniel Holzhauer, Leiter der Immobilienvermittlung im neuen Bereich „S Immobilien“, und seine Kollegin Anke Sendt sind kompetente und erfahrene Ansprechpartner für das gesamte Immobiliensortiment. Das Angebot für Kapitalanleger und Eigennutzer reicht von kleinen Appartements über Grundstücke bis hin zu Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Neben detaillierten Markteinschätzungen, aussagekräftigen Verkaufsunterlagen und individuellen Vorabinformationen zu den jeweiligen Objekten profitieren Käufer und Verkäufer von einer professionellen Rundum-Betreuung. Diese beginnt bei der Objektbesichtigung, umfasst die Beratung in Finanzierungsfragen und endet bei der Schlüsselübergabe.

„Die Nachfrage nach Immobilien ist ungebrochen, Häuser und Wohnungen sind seit Jahren gefragt. Der Erwerb von Wohneigentum ist heute so leicht wie niemals zuvor; deshalb setzen jetzt immer mehr Menschen den Traum des eigenen Heims in die Tat um“, sagt Holzhauer. „Durch den historisch niedrigen Zinssatz und die staatliche Wohn-Riester-Förderung ist der monatliche Aufwand für die eigenen vier Wände in der Regel nicht höher als die bislang gezahlte Miete“, weiß Udo Vierdag, Vorstandvorsitzender der Stadt-Sparkasse Haan, zu berichten. Zudem sind Immobilien auch als sichere und wertbeständige Anlage gefragt. Den Mittelpunkt des Immobilientags bildet die Immobilienvermittlung. Neben der sparkasseneigenen Immobilienvermittlung informieren auch andere lokale Makler über Ihre Angebote in und um Haan. Diverse Fachbetriebe präsentieren ihre Arbeiten und Angebote zum Thema Sanierung, Modernisierung, Renovierung und Einbruchschutz.

Während der Messe sind Besucher eingeladen, sich von den Baufinanzierungsspezialisten der Stadt-Sparkasse Haan rund um den Leiter Stephan Schöngens umfassend informieren und beraten zu lassen.

