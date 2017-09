Tradition verpflichtet, möchte man sagen: Die Haaner Kirmes feierte ja 2011 bereits ihr 625-jähriges Bestehen. Die ersten urkundlichen Erwähnungen eines Jahrmarkts in Haan datieren zurück ins Jahr 1386. Und daher wird auch in der 631. Ausgabe der Haaner Kirmes an insgesamt vier Tagen wieder ein riesiges Spektakel, das größte im Bergischen Land, gefeiert.

Wie es gute Tradition ist, wird die Kirmes am Samstag am Riesenrad auf dem Neuen Markt gegen 14 Uhr offiziell eröffnet, ab 13.30 Uhr stimmen Peter Weisheit & die Dixie-Tramps schon mal mit flotter Musik auf das Kommende ein. Freibier, 300 aufsteigende Luftballons und drei Böllerschüsse machen dann klar, dass die kommenden vier Tage im Zeichen des Feierns stehen.

Kirmes – das bedeutet nicht nur gutes und reichhaltiges Essen und Trinken, sondern auch jede Menge Fahrspaß auf sich mehr oder weniger schnell drehenden Fahrgeschäften. Neu mit dabei sind in diesem Jahr die Fahrgeschäfte „Black Out“, „Alpha 1“, „Krumm & Schief Bau“ und „Sky Dance“. Wie immer mit dabei sind die „Große Geisterbahn“ und die Käfigschaukel „Looping The Loop“. Wer weit ins Bergische Land blicken möchte, kann das am besten in 50 Metern Höhe vom Riesenrad aus machen. Auch die Fahrgeschäfte „Musik-Express“, „The Real Nessy“ oder das nostalgisch angehauchte „Wellenflug“ laden zum wilden Ritt ein. Dazu kommen 15 Kinderfahrgeschäfte, die es ein wenig langsamer angehen lassen.

Ein Kirmesbesuch geht durch den Magen, ganz klar. Und so gibt es über 50 Imbissbetriebe auf dem Kirmesgelände, dazu kommen 20 Getränkestände, damit keiner mit durstiger Kehle über die Haaner Kirmes gehen muss.

Wer sich nicht nur wild durch die Gegend fahren lassen will, kann sich auch an den zahlreichen Spielständen etwa im Fadenziehen, Entenangeln, Pfeilwerfen oder dem klassischen Hau-den-Lukas versuchen. Dazu kommen über 30 Verkaufsgeschäfte mit Spezialitäten von der gebrannten Mandel bis zur live hergestellten Schokolade. Die Kirmes dauert bis zum 26. September.