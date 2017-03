Die Durchsuchungen dauern am Dienstagnachmittag noch an.

Erkrath. Am frühen Dienstagmorgen hat die Polizei bei einer großangelegten Razzia in Erkrath-Hochdahl mehrere Wohnungen durchsucht. Es gehe um Sympathisanten oder Mitglieder der "Rocker-Gruppierung Goch", die in Verbindung mit den Hells Angels stehen soll, sagt Polizeisprecherin Claudia Partha auf Nachfrage. "Es werden derzeit Durchsuchungsbeschlüsse durchgeführt", so Partha weiter. In welchem Zusammenhang diese stehen, könne zurzeit nicht gesagt werden. Die Aktion startete gegen 6 Uhr. Im Stadtteil Hochdahl war es im August 2016 zu einer heftigen Massenschlägerei zwischen Rockern und Mitgliedern eines libanesischen Familienclans gekommen.

