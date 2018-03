Ratingen. Rettungskräfte der Feuerwehr Ratingen haben in den frühen Morgenstunden eine Frau aus ihrer brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gerettet. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik in Bochum gebracht.

Feuerwehrleute drangen mit Atemschutzmasken in die Wohnung ein und konnten das Feuer löschen, danach setzten sie Hochleistungslüfter ein. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden in anderen Wohnung angetroffen, waren jedoch unverletzt. Die Wohnungen sind trotz des Brandes weiter bewohnbar. red