Westhäkchen veralbern Trump und Co.

Das Schülertheater feierte eine gelungene Premiere.

Ratingen. Gut eineinhalb Stunden erlebte ein begeistertes Publikum wortgewandten Witz – und bekam eine bunte Mischung aus Comedy, Kabarett und Show geboten. Aus jugendlicher Sicht betrachtet, brachten die Westhäkchen auf lustige und sympathische Weise Missstände, Probleme und Phänomene der heutigen Zeit in einer bunten Mischung aus Schauspiel, Musik und Fotos auf die Bühne.

Gleich zu Beginn ging es um Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Ratingen und den USA. „Wir haben zwar keinen Trump Tower, dafür aber drei Türme“, wurde unter anderem erklärt. Zu sehen gab es Fotos vom Dicken Turm, dem Trinsen- und Kornsturm. Ein Foto vom Straßenschild „Wallstraße“ unterstrich die Behauptung, dass es auch in Ratingen ein Finanzzentrum an der „Wallstreet“ gibt.

In den weiteren Darbietungen ließen ein Patient mit Kommunikationsstörung beim Psychiater, eine Abiturprüfung in Form einer RTL-Castingshow, das neue Unterrichtsfach „Schießen“ in der Grundschule, eine Wohnungskündigung durch Nachbarn, die keine Kinder mögen und vieles mehr keine Langeweile aufkommen. Die Westhäkchen machten keinen Halt vor Trump, Putin und Erdogan, und auch deutsche Politiker wurden aufs Korn genommen.

Das Ensemble besteht aus zehn Schülern der Stufen neun bis zwölf

„Ich bin immer wieder beeindruckt von der Leistung der Laiendarsteller. Mir gefällt es, dass die Schüler selber die Themen aussuchen und umsetzen“, sagte eine Zuschauerin, die schon lange Fan der Theatergruppe ist. „Aber gerade neue Schauspieler zu finden ist nicht leicht und es ist eine Herausforderung, die Schüler bei Laune zu halten. Denn das Korsett Schule wird immer enger geschnürt. Der Unterricht geht bis in den Nachmittag, es gibt viele sonstige Termine. Da ist es unter Umständen schwierig, für die ‚Westhäkchen‘ Zeit aufzubringen“, sagte Heiner von Schwamen, Regisseur und Gründer der Theatergruppe.

Das Ensemble besteht aus zehn Schülern der Jahrgangsstufen neun bis zwölf. Vier von ihnen sind in diesem Jahr das erste Mal dabei. Zusätzlich wird die Gruppe von zwei Ehemaligen unterstützt, die in Gastrollen auftreten. „Bei uns herrscht ein guter Teamgeist, das haben wir in den letzten Tagen bei den intensiven Proben besonders gemerkt. Gemeinsam hatten wir auch die Themen für das Programm zusammengestellt, und überlegt, wie wir sie am besten rüberbringen können “, sagte Cara. Lang anhaltender Applaus belohnte nach der gelungenen Vorstellung die Arbeit der witzigen jungen Schauspieler.

