Ratingen. „Jeder Moment ist Leben“ – so nennt sich die Veranstaltung in Ratingen zu den Hospiz- und Palliativtagen NRW 2017. Es geht dabei um Hilfen für schwerst kranke Menschen und ihre Familien. Rund um den Welthospiztag am 14. Oktober finden die ersten Hospiz- und Palliativtage NRW statt: Mit Tagen der Offenen Tür, Vorträgen, Theateraufführungen, Konzerten, Lesungen oder Informationsständen in Fußgängerzonen stellen Initiativen und Einrichtungen der Hospiz- und Palliativversorgung ihre Arbeit vor. Natürlich ist auch die Hospizbewegung Ratingen mit einem Info-Stand dabei: Die Mitglieder stehen am Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 14 Uhr, an der Bechemer Straße 1/Ecke Marktplatz.

Schwere Krankheit, Sterben und Tod sind Teil des Lebens. Und auch der letzte Lebensabschnitt verdient so viel Lebensqualität wie möglich. Nach diesem Prinzip hat Nordrhein-Westfalen ein nahezu flächendeckendes Netz von Diensten und Einrichtungen im Hospiz- und Palliativbereich aufgebaut. Eine Vielzahl von professionell und ehrenamtlich Engagierten steht schwerst kranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen zur Seite. Mit einer guten Versorgung, Zuwendung und Unterstützung machen sie es möglich, dass Menschen auch die letzte Phase ihres Lebens in der vertrauten Umgebung ihrer heimischen vier Wände oder auch einer Pflegeeinrichtung verbringen können.

In der Hospiz- und Palliativarbeit geht die seelische, spirituelle und soziale Begleitung Hand in Hand mit der medizinischen und pflegerischen Versorgung. In jedem Einzelfall wird entschieden, wie den betroffenen Menschen jeden Alters – vom Kind bis zum alten Menschen – individuell am besten geholfen werden kann. Informationen gibt es auch im Internet. Red

hospizbewegung-ratingen.de