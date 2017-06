Bei einem Verkehrsunfall in Ratingen-Lintorf, in den am Dienstagabend ein Auto und ein Leichtkraftrad verwickelt waren, sind zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Laut Polizeibericht waren kurz nach 19 Uhr eine 53-jährige Ratingerin mit ihrem Pkw auf der Jahnstraße in Fahrtrichtung Krummenweger Straße gefahren und hatte an der Einmündung nach links in die Krummenweger Straße abbiegen wollen. Dabei übersah sie ein von links kommendes und vorfahrtberechtigtes Leichtkraftrad.

Beide Fahrer bremsten ihre Fahrzeuge ab, konnten jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 59-Jährige Zweiradfahrer aus Ratingen prallte seitlich auf die Motorhaube des Audis und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Duisburger Krankenhaus gebracht. Die Auto- Fahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von rund 2800 Euro.

