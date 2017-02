Vorbereitungen für Aktionstag für Behinderte beginnen

Die Vereine und Helfer sind eingeladen, sich zu beteiligen.

Ratingen. Die Vorbereitungen für den Aktionstag für Behinderte am 5. Mai, den Ratinger Vereine von und für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen organisieren, haben begonnen. Der Aktionstag ist ein europaweit anerkannter Tag zur Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Wer sich an dem Tag in Ratingen beteiligen, einen Selbsthilfe-Verein präsentieren, eine künstlerische Darbietung zeigen möchte, ist eingeladen, zum nächsten Vorbereitungstreff zu kommen – am Rollstuhl-Parcours fehlen zum Beispiel noch ein paar Aktive.

Nächster Treff ist am 20. Februar im Vereinshaus des TEV

Die Ratinger Selbsthilfen von und für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, Türkischer Elternverein (TEV), Verein zur Förderung Inklusion (VIBRA), Schlaganfall, SHG Muskelkranke, Freundeskreis Rollstuhlfahrer, Schlafapnoe, Aktionsgemeinschaft und andere laden weitere Vereine, Initiativen und Bürger ein, mitzuwirken und sich zu vernetzen. Der nächste Termin ist am Montag, 20. Februar, 18 Uhr, im Vereinshaus des TEV, Mettmanner Straße 5. Unter dem Motto: „Inklusion in Häppchen“ sollen am Aktionstag auf dem Marktplatz Kulturelles, Kulinarisches und Informatives angeboten und dabei gleichzeitig Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen/Migrationshintergrund erlebt werden.

Für die Bühne sind Künstler mit und ohne Behinderungen angefragt, Aktionszelte für künstlerische und sportliche Aktivitäten, Mitmachküche für kulinarische Spezialitäten aus Syrien, Libanon und Eritrea und Infostände sollen die Vielfalt der Selbsthilfe von und für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen vor Ort zeigen. Weitere Informationen sind erhältlich bei Karin Keune (VIBRA), Telefon: 0163/6386366, oder Sami Celik (TEV) unter der Rufnummer 0173/2979099. Red

