Beim Bauernmarkt werden die Geschäfte geöffnet sein.

Ratingen. Gute Nachrichten für die Besucher des Bauernmarktes am Sonntag, 24. September: An diesem Tag haben Besucher rund um den Marktplatz nicht nur die Gelegenheit, die Produkte der heimischen Landwirte in Augenschein zu nehmen, sondern sie können auch den verkaufsoffenen Sonntag zum Shoppen in den teilnehmenden Geschäften nutzen. Die Gewerkschaft Verdi hat mitgeteilt, nicht gegen diese Sonntagsöffnung vorzugehen.

Der Rat der Stadt hatte in der vergangenen Woche die ordnungsbehördliche Verordnung beschlossen und geregelt, welche Geschäfte während des Bauernmarktes öffnen dürfen. Vorausgegangen waren intensive Prüfungen und Ermittlungen der Verwaltung, unter welchen rechtlichen Voraussetzungen die Sonntagsöffnung genehmigt werden kann. Offen war bislang, ob die Gewerkschaft ver.di gegen die Sonntagsöffnung gerichtlich vorgehen wird.

Bürgermeister Klaus Pesch hatte diesbezüglich persönlich Kontakt zu Verdi aufgenommen und die rechtlichen Prüfungsergebnisse der Verwaltung zur Sonntagsöffnung ausführlich und detailliert erläutert und begründet. In einem Schreiben teilt Verdi nun aktuell mit, dass man davon Abstand nehme, gegen die Entscheidung des Rates und der Verwaltung gerichtlich vorzugehen. Die Verwaltung sieht auf Basis dieser methodischen Grundlagen auch gute Voraussetzungen für einen verkaufsoffenen Sonntag anlässlich des Nikolausmarktes in Hösel.

Dagegen dürften die sehr strengen verwaltungsgerichtlichen Anforderungen an einen verkaufsoffenen Sonntag zum Weihnachtsmarkt auf dem Ratinger Marktplatz wohl nicht zu erreichen sein, da die von der neuen Landesregierung angekündigte Änderung des Ladenschlussgesetzes so schnell noch nicht zu erwarten ist. Red