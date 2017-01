Ratingen Unfall: 41-Jähriger übersieht Gegenverkehr

Ratingen. Am Freitag gegen 8.20 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Volvo-Fahrer aus Düsseldorf die Kalkumer Straße in Richtung Lintorf. An der Einmündung Kalkumer Straße/ Breitscheider Weg bog er nach links ab und übersah dabei den entgegenkommenden Fiat Punto einer 56-jährigen Frau aus Ratingen.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrer schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht, in welchem sie stationär verblieben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde zeitweise gesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro.

