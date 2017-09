Eine 71-Jährige ist am frühen Montagmorgen in Ratingen von einem unbekannten Mann massiv belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 71-Jährige ist am frühen Montagmorgen in Ratingen von einem unbekannten Mann massiv belästigt worden.

Wie die Polizei informierte, war die Frau gegen 6 Uhr auf dem rechten Geh- und Radweg der Straße "Am Sondert" in Breitscheid in Richtung Kreisverkehr "Am Krummenweg" unterwegs gewesen. Der Mann sprach sie an und beläsigte sie sowohl verbal als auch körperlich. Anschließend entfernte sich der Mann zu Fuß in Richtung Kreisverkehr.

Beschreibung: zirka 30 bis 35 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß. Zum Zeitpunkt der Tat sollen etliche Fahrzeuge an der Seniorin und dem Unbekannten vorbeigefahren sein. Die Polizei hofft deshalb auf Zeugen. Zudem bittet sie einen Jogger sich zu melden, der in einem "blauen Trainingsanzug" entlanglief. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02102/ 9981-6210 entgegen.

