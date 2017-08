Ratingen. Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen einen Transporter mit polnischen Kennzeichen, der in unsicherer Fahrweise von der A 44 kommend in Richtung Ratinger Innenstadt fuhr. Beim Einbiegen in die Bergstraße kollidierte der 30 jährige ukrainische Fahrer des Renault Master mit einem geparkten VW Touran. Nach Angaben der Polizei entstand Sachschaden von ca. 1500.- Euro.

Bei dem anschließenden Alkoholtest stellten die Polizisten fest, dass der Mann stark angetrunken war. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels an. Den Unfallfahrer erwartet nun ein Strafverfahren und er wird bis zur Erbringung einer Sicherheitsleistung in Gewahrsam genommen. red

