Ratingen. Am Samstagnachmittag ist es in Ratingen um kurz nach 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 43-jähriger Solinger fuhr mit seinem Skoda Superb auf der Eggerscheidter Straße in Ratingen aus Richtung Hösel kommend in Richtung Eggerscheidt. Nach Angaben der Polizei touchierte er in Höhe der Hausnummer 4 ein geparktes Fahrzeug, setzte seine Fahrt fort und geriet im Bereich der Autobahnüberführung der A 3 in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Opel Corsa einer 25-jährigen Velberterin kollidierte. Hierbei wurde die 25-jährige tödlich verletzt.

Ein nachfolgender VW Tiguan wurde ebenfalls involviert, wobei der 40-jährige Fahrer aus Ratingen leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher wurde schwerverletzt mit einem Helikopter in ein Krankenhaus verbracht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und das Verkehrskommissariat übernahm die weitere Bearbeitung. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. red