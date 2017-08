Dreimal in der Woche gibt die Einrichtung Lebensmittel aus. Die Fahrer holen die Waren in Läden ab.

Ratingen. Die Ratinger Tafel sorgt dafür, dass Menschen in sozialer Not mit frischen Lebensmitteln versorgt werden. Dazu fahren mehrere Teams rund 30 Supermärkte und Einzelhandelsgeschäfte an und holen von dort überschüssige Ware ab. Zusätzliche Fahrer werden jetzt dringend gesucht.

Vormittags gegen 11 ist für Paul Jakob der Dienst beendet. „Bis morgen, habt noch einen schönen Tag“, ruft er den anderen Mitarbeitern der Tafel zu, die gerade dabei sind, den Ansturm von Bedürftigen zu bewältigen. Es ist Dienstag und damit einer der drei wöchentlichen Ausgabetage. Paul Jakob hat von seiner Tour jede Menge frisches Obst und Gemüse mitgebracht: kistenweise rote Paprika, Tomaten in allen Variationen, Äpfel von Pink Lady bis Breaburn, Rucola und Kopfsalat.

Rustikales Paderborner Landbrot, Brötchen oder auch Croissants

Dazu Brote von den Bäckereien: rustikales Paderborner Landbrot, Brötchen, Croissants in Vielfalt und Fülle. Die Ausgaberäume sind eng, es herrscht reger Andrang. „Vier helle Brötchen und ein Graubrot bitte“, bestellt eine junge Frau mit Sozialpass bei einer Ausgabehelferin. Ein älterer Mann freut sich über ein gesundes Körnerbrot, abgepackte Mortadella und eine große Kiste Heidelbeeren.

Paul Jakob beobachtet noch einen Moment das rege Treiben. „Es ist einfach schön, Gutes zu tun“, antwortet der Rentner auf die Frage, warum er seit neun Jahren unentgeltlich für die Tafel tätig ist. „Ich wollte zum einen im Ruhestand eine Aufgabe haben, vor allem aber ein Stück weit etwas zurückgeben von meinem Wohlstand und Glück an die, denen es einfach nicht so gut geht.“ So fährt Paul Jakob, der mittlerweile zweiter Vorsitzender der Tafel ist, mindestens dreimal wöchentlich ab sieben Uhr morgens seine Tour ab. „Die Märkte kennen uns natürlich alle schon, die meist einwandfreie Ware steht dann schon draußen und wir können direkt einladen und weiter zum nächsten Lieferanten.“

Ein weißer Transporter hält vor dem Liefereingang der Tafel. Fahrer Toni Heiler springt aus dem Wagen, sein Beifahrer öffnet von innen die Schiebetür. „Wir sind ein bisschen spät dran“, entschuldigen sich die beiden der zweiten Tafeltour bei den anderen Mithelfern, die schon mit Sackkarren bereitstehen. Routiniert wird der vollgepackte Transporter entladen. Ingrid Bauer, die erste Vorsitzende der Tafel, koordiniert, wo die Kisten hingebracht werden sollen. „Salat bitte nach vorne in den Ausgaberaum, Äpfel ins Lager, Wurst in die Kühlung.“