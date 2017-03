Ratingen. Zur Tatzeit war ein Mann mit seinem Fahrrad auf dem Verbindungsweg zwischen der Straße "Im Rott" und der Daniel-Goldbach-Straße unterwegs, als er von dort einen Streit zwischen einer älteren Dame und einem Leichtkraftrad-Fahrer mit Sozius beobachtete. Als der Fahrer die Frau plötzlich mit beiden Händen wegstieß, ging der engagierte 54-jährige Ratinger dazwischen, half der geschockten Frau und sprach die beiden Unbekannten auf ihr Verhalten an. Daraufhin stiegen die Personen von dem schwarzen Roller ab und traktierten den Mann mehrfach mit Schlägen und Tritten. Als dann ein weiterer Zeuge dazukam und drohte, die Polizei zu rufen, ließ das Duo von seinem Opfer ab und flüchtete mit dem Fahrzeug in Richtung Sohlstättenstraße.



Beide Täter konnten wie folgt beschrieben werden:



Fahrer:

- männlicher Jugendlicher

- ca. 176 cm groß, schmächtige Statur

- schwarze gewellte Haare bis zum Nacken

- bekleidet mit einer dunklen Stoffjacke und einer dunklen Hose

- trug einen schwarzen Helm mit klarem Visier



Sozius:

- männlicher Jugendlicher

- ca. 180 cm groß, ebenfalls eine schmächtige Figur, aber kräftiger als der Fahrer

- dunkelblonde Haare

- bekleidet mit blauer Jeans, ansonsten dunkel gekleidet

- trug einen schwarzen Helm mit klarem Visier



Der Streitschlichter erlitt sichtbare Verletzungen im Gesichtsbereich und an den Beinen. Er wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Ratinger Polizei führten bisher leider nicht zu einem schnellen Erfolg. Noch bevor die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, hatte sich die beteiligte ältere Dame bereits von der Örtlichkeit entfernt, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats in Ratingen bitten diese wichtige Zeugin, sich bei der Polizei zu melden.



Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf die Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung und weitere Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon: 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

