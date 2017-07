Für Rettungsdienste gibt es keinerlei Einschränkungen.

Ratingen. Ab heute wird die Straße Am Sondert/B 227 für den Verkehr gesperrt. Der Landesbaubetrieb Straßen NRW erneuert die Fahrbahndecke und setzt die Geh- und Radwege instand. Während der Arbeiten, die in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden, gebe es keine Beschränkungen für die Polizei und den Rettungsdienst, so Landesbetrieb und Feuerwehr Ratingen.

Der Stadtteil Hösel wird von der Feuerwehr unter anderem aus Breitscheid und Hösel angefahren. Stephan Dahlmann, zuständig für die Einsatzvorbereitung, sagte, dass man nicht mit Problemen rechne, im Einsatzfall durch die Baustelle zu kommen. Während des ersten Bauabschnittes könnten die Kollegen aus Breitscheid direkt über den Linneper Weg in Richtung Hösel fahren. Man erwarte keine Verlängerung der Eintreffzeiten. Die Anfahrten beispielsweise zur Unterkunft, zum Waldspielplatz und zum Gewerbehof am Bahnhof seien immer sichergestellt.

Die Arbeiten werden in zwei Abschnitten ausgeführt. Der erste Bauabschnitt beginnt am Kreisverkehr (Kölner Straße/Am Krummenweg/Mülheimer Straße/Am Sondert) in Richtung Hösel und endet an der Einmündung Landesstraße L 441 (Essener Straße). Dieser Abschnitt soll Mitte August fertig sein. Während der vierwöchigen Bauzeit ist dieser Bereich voll gesperrt.

Bauarbeiten sollen innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein

Umleitungen führen den Verkehr über die Kreisstraße (K) 19 (Kahlenbergsweg), L 62 (August-Thyssen-Straße), L 441 (Essener Straße) sowie über die L 139 (Mülheimer Straße) und die K 31 (Eggerscheidter Straße). Im Anschluss erfolgt der zweite Bauabschnitt. Die Arbeiten sollen innerhalb von zwei Wochen fertiggestellt werden. Der Baubereich beginnt an der Einmündung L 441 (Essener Straße) und endet an der Einmündung Am Sondert (Bahnhof Hösel). Für diesen Bereich wird der Verkehr über die L 139 (Mülheimer Straße) und K 31 (Eggerscheidter Straße) umgeleitet. JoPr

