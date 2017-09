Die Veranstaltung der Stadtwerke geht am kommenden Sonntag zum neunten Mal über die Bühne.

Ratingen. In seinem neunten Jahr strotzt der Stadtwerke Ratingen Triathlon nur so vor Kraft. Und so mag es auch den Athleten gehen, die am kommenden Sonntag ab 8.45 Uhr starten werden. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Company-Cup

Die Firmen-Wettbewerbe werden laut Cheforganisator Georg Mantyk immer beliebter. 48 Staffeln wurden bereits angemeldet – das ist Rekord. Erstmalig sind Vodafone und DKV Euro Service mit dabei. Und auch die Martin-Luther-King-Gesamtschule wird mit gemischten Teams aus Lehrern und Schülern teilnehmen. „Darüber freuen wir uns sehr“, so Mantyk.

Wettbewerbe

Ein zentraler Wettbewerb wird hinzukommen und soll helfen, das Profil der Veranstaltung zu schärfen – sehr zur Freude von Friedrich Schnadt, Geschäftsführer des Hauptsponsors Stadtwerke. „Die Veranstaltung hat sich weiterentwickelt“, betonte er. Um 8.45 Uhr – es ist also gleich der erste Start – werden 80 Aktive den neuen 76,5er in Angriff nehmen: also 1,5 Kilometer Schwimmen, 60 Kilometer Radfahren, 15 Kilometer Laufen. „Dieser Wettbewerb über die Mitteldistanz ist so gut wie ausgebucht“, berichtete Mantyk, „die Anforderungen an die Athleten sind anspruchsvoll, wenn man bedenkt, dass der Radkurs mit seinen Steigungen sechs Mal gefahren werden muss.“ Und es gibt zudem auch Wettbewerbe der Regionalliga, Oberliga und Landesliga.

Teilnehmer

Man rechnet – wie im Vorjahr auch – mit rund 1400 Teilnehmern, die in ganz unterschiedlichen Wettbewerben an den Start gehen. Besonders beliebt ist neben den Staffeln die Volksdistanz. „Immer mehr Frauen machen dort mit“, sagte Mantyk. Eine Art Sprint-Wertung gibt es in der Nähe der Tribüne: Athleten haben auf zwei fest installierten Rädern die Möglichkeit, eine bestimmte Streckenlänge in Bestzeit zu absolvieren und dafür eine Geldprämie zu kassieren. „Das haben wir in diesem Jahr verändert“, betonte Kommitt-Geschäftsführer Arnd Janus, „normalerweise gibt es diese Wertung während des Rennens, wir haben sie diesmal bewusst herausgenommen.“

Helfer

Bis zu 300 Helfer werden am kommenden Wochenende die komplette Organisation übernehmen – eine anspruchsvolle Aufgabe, denn man muss an viele Details denken. Allein 120 Helfer vom TTR 08 werden im Einsatz sein, außerdem 110 Mitarbeiter des Technischen Hilfswerkes, die die Rad- und Laufstrecke sichern.

Anwohner

Bürger, die in der Nähe des Veranstaltungsortes wohnen, sind bereits in der vergangenen Woche informiert worden. Es kommt wieder zu unvermeidlichen Straßensperrungen, das Ganze habe sich aber im Laufe der Jahre eingespielt, berichtete Mantyk.

Anmeldungen

Die Ausgabe der Startunterlagen findet am kommenden Samstag zwischen 13 und 16 Uhr im Angerbad sowie am Sonntag ab 7.30 Uhr statt. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtwerke-ratingen-triathlon.de.

Moderatoren

Dirk Frohberg, Wolfgang Eirmbter und Achim Pohlmann werden die Veranstaltung moderieren.

Jubiläum

Im kommenden Jahr wird es die zehnte Ausgabe des Triathlons geben. Der Termin für die Jubiläumsveranstaltung steht bereits fest: Es ist der 9. September 2018.

