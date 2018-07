In den städtischen Einrichtungen und Jugendherbergen werden den Teilnehmern aufregende Spiel- und Bastelmöglichkeiten angeboten.

Ratingen. Zwar laufen die Schulferien bereits in der zweiten Woche – doch das Jugendamt der Stadt Ratingen nimmt für Kurzentschlossene auch jetzt noch für das zweite und dritte Feriendrittel Anmeldungen für die Stadtranderholung „Sommer 2018“ entgegen. Es sind noch in folgenden Altersgruppen Plätze frei: im zweiten Feriendrittel vom 30. Juli bis 10. August in der Gruppe 1 (sechs bis neun Jahre) sowie im dritten Feriendrittel vom 13. bis 24. August in Gruppe 1 (sechs bis acht Jahre), Gruppe 2 (acht bis neun Jahre) und Gruppe 3 (neun bis zehn Jahre).

Das Freizeit- und Betreuungsangebot ist für Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und findet in den gesamten Sommerferien (16. Juli bis 24. August), jeweils montags bis freitags von 8.45 Uhr bis 16.30 Uhr, statt. In städtischen Einrichtungen und Jugendherbergen werden tolle Spiel- und Bastelmöglichkeiten angeboten. Dazu kommen noch täglich wechselnde Aktionen wie Batiken, Schminken, Fußballturniere, Tauschralleys in der Stadt oder diverse andere Gruppenspiele. Zusätzlich dazu werden zwei Mal pro Woche Ausflüge unternommen, zum Beispiel in ein Schwimmbad, einen Freizeitpark oder in den Zoo. Treffpunkt ist jeden Morgen um 8.45 Uhr das Basketballfeld am Parkplatz Stadionring.

Darüber hinaus setzt das Jugendamt von 8 bis 8.45 Uhr und von 16.30 bis 17.15 Uhr Busse ein, um die Kinder an festgelegten Haltestellen im gesamten Stadtgebiet abzuholen und wieder zurückzubringen. Dieses Ferienangebot inklusive Bustransport, Eintrittsgelder bei Tagesausflügen, organisierten Spiel- und Freizeitangeboten, Betreuung und einer warmen Mahlzeit oder Lunchpaket kostet für ein feriendrittel (zwei Wochen) wie folgt: für das erste Kind 130 Euro, ab dem zweiten Kind 95 Euro und ermäßigt 35 Euro. Anmeldeformulare sind im Internet und im Jugendamt, Minoritenstraße 3, erhältlich.

Nähere Informationen zu den Angeboten können auf der Internetseite der Stadt Ratingen abgerufen oder im Jugendamt bei Anna Bieber unter Telefon 02102/5505134 erfragt werden. Red

ratingen.de