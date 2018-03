Vorstand Helmut Löffelmann und Sprecher Jürgen ten Freyhaus vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) erläutern ihre Vorstellungen für Ratingen als Fahrradstadt.

Ratingen hat die Auszeichnung „Fahrradfreundliche Stadt“ bekommen. Was muss getan werden, um diesen Anspruch zu halten oder gar auszubauen?

Helmut Löffelmann: Es darf bei der Umsetzung des Masterplans Radverkehr 2016 bis 2020, der mit viel Engagement erstellt wurde, kein Nachlassen der Bemühungen geben. Die Politik stand und steht weiterhin einstimmig hinter diesem Programm. Allein die Verwaltung kann hier zeigen, wie ernst sie die politischen Vorgaben in die Tat umsetzt. Die Ratinger Bevölkerung möchte eine attraktive Innenstadt, bei der sich alle Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer) auf gleicher Augenhöhe begegnen. Dafür müssen die innerstädtischen Verkehrswege deutlich sicherer werden, damit sie zum verstärkten Fahrradfahren einladen. Dies ist immer auch ein Gewinn für den Einzelhandel und die örtliche Gastronomie.

Der ADFC Ratingen versteht sich auch als verkehrspolitisches Sprachrohr der Radfahrer. Was können Sie bewirken?

Jürgen ten Freyhaus: In Ratingen sind wir noch weit von einer fahrradfreundlichen Infrastruktur entfernt. Scheinbar fehlt aktuell der Wille zur notwendigen Entwicklung eines durchgängigen Radwegenetzes. Statt verkehrsberuhigte Zonen und Fahrradstraßen in der Innenstadt zu forcieren, wird der Bau von Parkhäusern diskutiert. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei auch den beruflichen Fahrradpendlern und damit der Reduzierung des Pkw-Verkehrs. Daher ist es besonders wichtig, dass der ADFC in enger Abstimmung mit dem Fahrradbeauftragten den Radverkehr stärkt.

Sie haben eine Arbeitsgruppe Wegenetz gegründet. Worum geht es da genau?

Löffelmann: Die AG Wegenetz mit den Schwerpunkten Erreichbarkeit der Innenstadt, Behinderungen und Gefährdungen (Mängelliste), ÖPNV und Fahrrad, Fahrradabstellplätze, Radhauptwege und Anbindung an Radschnellwege bringt in Zusammenarbeit mit dem Planungsamt der Stadt Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrs-Infrastruktur ein. Die Mängelliste umfasst aktuell 41 Einzelpunkte mit Priorisierung, deren Erledigung beharrlich verfolgt wird. Leider dauert die Umsetzung von Verbesserungen und Reparaturmaßnahmen viel zu lange.

Sie setzen sich für Tempo 30 in der Innenstadt ein. Warum?

Ten Freyhaus: Die Innenstadt mit ihren netten, kleinen Gassen bietet sich ideal für den Radverkehr an. Tempo 30 sorgt für die notwendige Sicherheit, senkt den Lärm und reduziert die Umweltbelastung. Der ADFC befürwortet die Umleitung des Pkw-Verkehrs auf die weiter außen liegenden Ringstraßen. Die ersten richtigen Ansätze dazu finden wir in den INTEK-Maßnahmen vom Bürgerforum 2017, nur so kann die Attraktivität der Innenstadt gefördert werden.