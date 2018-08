Der Freundeskreis soll nach 25 Jahren neu belebt werden.

Ratingen. Vor 25 Jahren wurde der Freundeskreis für den städtischen Seniorentreff Tiefenbroich gegründet. Im Seniorentreff Tiefenbroich herrschte einst ein reges Leben. Um die bereits dort vorhandenen Aktivitäten noch zu verstärken und entsprechende Vorhaben zu unterstützen, hatte sich 1993 ein Freundeskreis gebildet, der sich im Zuge seiner Aktivitäten auch in das Vereinsregister eintragen ließ.

Zu Beginn fanden sich 43 Senioren für dieses Vorhaben. Im Folgejahr wuchs die Mitgliederzahl auf 112 „Aktivisten“ und sehr bald auf 145 an. Der Verein hat jetzt noch 58 Mitglieder. In der Jahreshauptversammlung würdigte die Vorsitzende Helli-Brigitte Kuklick langjährige Mitglieder.

Seit 2015 gibt es keine finanzielle Unterstützung aus der Stiftung mehr. Die Vorsitzenden legten ihr Ehrenamt 2017 nieder. Bisher fanden sich keine Nachfolger. Seither ruht der Verein .

Mehrgenerationen-Einrichtung soll eingeweiht werden

Bald wird der Seniorentreff an der Paul-Maar-Schule den schulischen Erfordernissen weichen. Auf dem Gelände der Martinschule erfolgte 2017 die Grundsteinlegung für einen Neubau eines Mehrgenerationentreffs.

Dieser soll in diesem Jahr eingeweiht werden. Dann wird sich der Freundeskreis auf die neuen Strukturen im Quartier einrichten müssen, die erst einmal die geburtenstarken Jahrgänge (1955-1965) schwerpunktmäßig ansprechen sollen, die zukünftigen „Alten“ von Tiefenbroich.

„Die zukünftigen Aufgaben und Ziele eines Freundeskreises bedürfen neuer Ideen in neuen Köpfen. Damit sind alle die angesprochen und willkommen, die gerne in einem solchen Verein mitmachen würden und auch in der Folge Verantwortung in einem solchen Gremium übernähmen. Freundeskreise machen Lust auf Kultur und suchen Mitstreiter“, sagt Helli-Brigitte Kuklick. Red