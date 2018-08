Rund 530 Bürger protestieren gegen die Pläne der Sparkasse.

Ratingen. Als die Ersten wollten ihre Unterschrift gegen die Filialumwandlungen der Sparkasse HRV abgeben wollten, hatten die beiden Initiatorinnen des Protestes in Ost, Gabriele Mackenberg und Gisela Vatter, ihren Infostand noch gar nicht aufgebaut, hieß es von der Initiative. Für den Letzten, der unterschreiben wollte, wurde dann extra noch einmal die Liste ausgepackt. „Wir wurden schon erwartet“, sagt Mackenberg über das Interesse der Bürger, „wobei einige eigentlich nur unterschreiben wollten, dies dann aber mit einem Einkauf verbunden haben“. Fast 530 Unterschriften sind bei der Aktion am Samstag vor Edeka-Kels zusammen gekommen.

Eine 82-jährige Bewohnerin aus Ost hatte alleine in ihrem Umfeld 117 Unterschriften gegen die Filialumwandlung gesammelt. Auch die beiden CDU-Ratsmitglieder Marion und Klaus Weber kamen zum Stand, um zu unterschreiben. Marion Weber, in deren Wahlkreis die Sparkasse Homberger Straße liegt, hat ihre Unterstützung gegen die Umwandlungspläne signalisiert. „Wir appellieren an die Verantwortlichen, die Umwandlungspläne zu überdenken und nicht umzusetzen“, erklärt Gabi Evers, Vorsitzende der Volkssolidarität. Mittlerweile hätten fast 2000 Bürger unterschrieben und ihren Protest zum Ausdruck gebracht. Dies könne weder die Politik noch der Verwaltungsvorstand der Sparkasse HRV ignorieren.

„Frau Vatter und ich waren nachher heiser vom vielen Reden und Argumentieren“, zieht Mackenberg ein positives Resümee des Samstagvormittags. Wenn der Vorstandsvorsitzende Jörg Buschmann am 4. September dem Rat Rede und Antwort stehen sollte, werden ihm die bis dahin gesammelten Unterschriften vor der Ratssitzung überreicht werden, wobei die Unterschriftensammlung noch weitergeführt wird, kündigte die Initiative an.

Karin Feldhausen hätte auch gerne unterschrieben, hatte den Stand aber verpasst. Sie wies darauf hin, dass in der Filiale in Ost viele Bürger - auch aus Angst vor Einbrüchen - dort Schließfächer für besondere Wertsachen gemietet hätten. Der Weg nach Mitte sei nun viel weiter, viele Ältere seien doch nicht mehr so mobil. Sie befürchtet auch, dass die Fächer in Mitte teurer als in Ost seien.

Unterschriftenlisten gibt es per E-Mail. JoPr

ratingen@volkssolidaritaet.de