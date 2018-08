Bei der Awo laufen die Vorbereitungen aufs Fest am Wochenende auf Hochtouren.

Ratingen. Für den kommenden Schützenfestsamstag, 18. August, haben die Schützen die Lintorfer Senioren zu einem Unterhaltungsnachmittag mit Kaffee und Kuchen in das Festzelt eingeladen. Aber auch bei der Gestaltung der Straßen, durch die einen Tag später der große Festumzug ziehen wird, wollten sie sie einbinden.

Um frischen Wind in das Brauchtumsfest im August zu bringen, wurden vor drei Jahren unter anderem erstmalig Maibäume im Dorfkern aufgestellt, die mit Blumen aus Krepppapier verziert wurden, eine Tradition, die vielerorts zum Schützenfest dazu gehört.

Denn ein bunt geschmückter Zugweg ist nicht nur für die Schützen schön anzuschauen, wenn sie beim großen Festumzug durch Lintorfs Straßen ziehen. Die über die Straßen gespannten Wimpelketten und eben diese geschmückten Maien am Straßenrand präsentieren auch den Gästen ein fröhliches und einladendes Bild.

„Wir haben uns gefragt, wo wir weitere Bäumchen aufstellen könnten, und da fiel uns die Awo Angerland am Breitscheider Weg ein. Denn dort stehen immer viele Leute und schauen sich gemeinsam den Festzug an. Wir fragten daher nach, ob wir dort einige Maien aufstellen und gemeinsam mit den Senioren für die Verzierung Krepprosen basteln können. Das Angebot wurde bereitwillig angenommen“, sagte Joachim Wehmeyer vom Prinz-Eugen-Corps.

So besuchte er an zwei Freitagen den Awo-Treff und drehte mit den Damen des Kreativkreises bunte Krepppapierstreifen zu dekorativen Blumen für die Maien. Gestern stellten die Schützen dann die Bäumchen auf, damit sie heute, einen Tag später, vom Kreativkreis mit den hergestellten Bastelwerken verziert werden können.

Die Seniorinnen waren mit großem Eifer und viel Freude bei der Sache, denn sie hatten eine etwas andere Bastelrunde, bei der sie nicht nur zu einer traditionellen Schmückung des Zugweges beitragen, sondern gleichzeitig dafür sorgen, dass die Awo auch eine schöne Außendekoration für ihr Sonntagscafé bekommt. Denn ab 14 Uhr wird dort bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken gemeinsam der Schützenumzug angeschaut, der am Treff vorbei zieht. Die Awo bittet dafür um persönliche Anmeldung oder unter der Telefonnummer 02102/33698.

Straßen werden während des Zugs am Sonntag gesperrt

Höhepunkt des Festes ist der große Schützenumzug am Sonntag, 19. August. Bei aller Vorfreude müssen sich Anwohner und Besucher nach Angaben der Stadt Ratingen auch auf verkehrliche Einschränkungen einstellen: Für die Aufstellung der Schützen und den Verlauf des Zuges werden in der Zeit von etwa 14.30 bis 17 Uhr entsprechende Sperrungen erfolgen.

Folgenden Weg nehmen die Schützen am Sonntag: Krummenweger Straße (Aufstellung), Duisburger Straße, Breitscheider Weg, Am Löken, Speestraße, Krummenweger Straße, Am Kohlendey, Speestraße, Konrad-Adenauer-Platz, Kalkumer Straße und Thunesweg bis zum Schützenplatz. Umleitungen zur großräumigen Umfahrung des Zugweges sind eingerichtet und ausgeschildert.

Darüber hinaus werden von der Stadtverwaltung rund um die Schützentage einige Halteverbote eingerichtet. Betroffen sind die Straßen: Thunesweg, Krummenweger Straße, An der Schmeilt, Am Heck, Am Kohlendey, Hülsenbergweg, Jahnstraße und Speestraße. Die Beschilderung der konkret betroffenen Bereiche einschließlich der zeitlichen Angaben erfolgt frühzeitig.

Die Verwaltung ist nach eigenen Angaben bemüht, die erforderlichen Einschränkungen für die Autofahrer so gering wie möglich zu halten.