Der Festzug mit Schützen, Gruppen und Musikern war gestern ein Augenschmaus für Tausende Zuschauer.

Ratingen. Da zeigt sich, wer ein echter Gruß-Profi ist: Während Jungkönig Fabian Köther eher schüchtern in die Menge winkte, waren Wolfgang Diedrich, erster stellvertretender Bürgermeister, und Pfarrer Daniel Schilling in der Kutsche voll in ihrem Element – eben echte Profis beim großen Schützenzug durch die Innenstadt, der bei herrlichstem Wetter tausende Besucher an die Straßenränder lockte.

Um fast auf den Glockenschlag genau 15 Uhr hallte ein lautes „Achtung“ von Oberst Peter Krümmel über den Marktplatz. Und dann setzte sich der Zug mit Herold Georg Frohnhoff an der Spitze in Bewegung. Währenddessen einige Meter weiter in Richtung Kirchgasse: „Lass’ Dich umarmen, bevor es los geht“, ruft eine festlich gekleidete Besucherin und spurtet auf König Gero Keusen zu. Küsschen links, Küsschen rechts und schon ist’s vorbei. Und Keusen, der sonst in der Vorstandskutsche auf der anderen Seite sitzt als Chef der Bruderschaft, konnte seinen Königsplatz einnehmen. Schwer behangen mit allerlei Königssilber, das wie immer von der Goldschmiedeschuster angefertigt worden war, genoss er sichtlich den Zug durch die Stadt: „Einfach nur klasse“, schmetterte er jedem entgegen, der wissen wollte, wie es ihm geht. Und auch Ehefrau und Königin Steffi in einem wunderschönen blauen Kleid strahlte mit der Sonne vom blauen Himmel um die Wette. Beiden merkte man deutlich an, dass dieser Nachmittag der Höhepunkt eines tollen Königsjahres war.

Heute entscheidet sich auf dem Schießstand hinter dem Festzelt an der Brückstraße, wer die neuen Majestäten werden. Gegen 18.45 Uhr soll der Jungkönig feststehen, der Königsschuss wird gegen 19.15 Uhr erwartet. Zu Ehren der neuen Majestäten und zum Abschluss des Schützenfestes gibt es ab 22.15 Uhr das große Höhenfeuerwerk.

Anzeige