Schüler zeigen ihr Können auf der Bühne

Der traditionelle „Morsbachabend“ des Lintorfer Gymnasiums in der Aula begeisterte.

Ratingen. Im Februar dieses Jahres hatten die Schüler der musischen Arbeitsgemeinschaften des Lintorfer Gymnasiums in der Jugendherberge in Morsbach intensiv gesungen, musiziert, getanzt und geschauspielert. Die musischen Tage sind bereits seit vielen Jahren eine lieb gewonnene Tradition geworden, auf die sich die Schüler aller Jahrgangsstufen jedes Jahr aufs Neue freuen. Mit zwei bis drei Bussen geht es zum Halbjahreswechsel in das Städtchen im Oberbergischen Kreis, nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz, viele Teilnehmer sind schon von der fünften Klasse an mit dabei.

Auch die neue Cheerleader-AG präsentierte Tanz und Akrobatik

Genauso traditionell wie diese Fahrt ist aber auch der damit verbundene „Morsbachabend“, an dem die einzelnen Gruppen zeigen können, was sie in der Jugendherberge aber auch in den folgenden regulären AG-Stunden in der Schule erarbeitet haben. In einer fast dreistündigen Vorstellung wurde den Zuschauern mal wieder ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten, durch das die beiden Oberstufenschüler Furkan und Fabian führten.

Den Anfang machte der Instrumentalkreis, der bei einigen Stücken zusammen mit dem Oberstufenchor bekannte Lieder aus der Filmwelt aber auch aus den Charts zum Besten gaben. Auch die musikalischen Beiträge der jüngeren Sänger aus der Unter- und Mittelstufe begeisterten das Publikum mit aktuellen Liedern in englischer und deutscher Sprache. Die Mädchen aus der Tanz-AG zeigten ihre einstudierten Choreographien und auch die Tänzer der neu gegründeten Cheerleader-AG schwangen ihre silberfarbenen Pompons und präsentierten ihr tänzerisches sowie akrobatisches Können. „Dornröschen“ und ihre Freunde versuchten im Stück der „kleinen“ Theater-AG (Klassen 5-7) vergeblich den Rosenwald vor der vollständigen Abholzung und somit die Märchenwelt zu retten und ihre „Kollegen“ der „großen“ Theater-AG sinnierten über Sinn und Unsinn des Lebens. Sie zeigten einen Ausschnitt aus ihrem wieder selbst geschriebenen Stück, welches dann im Sommer in voller Länge in der Aula der Schule zu sehen sein wird.

Mit ihren Schlagzeug- und Gitarrenklängen sowie Gesang rundeten die drei Schüler der Schulband den bunten Abend gelungen ab. Die große Aula der Schule war wie immer gut gefüllt. Eltern, Verwandte, Freunde, Schulkameraden und Lehrer belohnten die Darbietungen der jungen Darsteller mit viel Applaus und freuen sich schon jetzt auf den Morsbachabend 2018.

